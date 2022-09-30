Взявши за основу Пантелеймона Куліша: Артем Пивоваров та alyona alyona випустили пісню Люлі-люлі

Бойові дії в Україні змушують кожного з нас переосмислити своє місце та призначення у світі. Нерідко з усвідомленням того, що щось робиш не так, приходить і відчуття самотності та відчуженості. На цю тему рефлексують й українські співаки Артем Пивоваров та alyona alyona.

Останнього дня вересня артисти у межах культурного проекту Твої вірші, мої ноти представили спільну роботу Люлі-люлі, яка покладена на поезію Пантелеймона Куліша.

Сенси Люлі-люлі

Самі виконавці переконують, що вони стали уособленням двох станів, які здатна проживати людина в моменти роздумів. Хтось, як alyona alyona, витає у власних спогадах та переходить до них, наче з кімнати в кімнату. Артем же стоїть посеред природи та спостерігає за змінами його чистих помислів.

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Пісня несе єдину думку: зрештою, всі ми мандрівники, що літають у власних думках і прагнуть так чи інакше заповнити душевну порожнечу.

Alyona alyona ділиться: часто розчарування в житті, невдачі та біль змушують наше серце закритися і більше нікому не довіряти. Але коли самотність заповнює все навколо і починає тиснути — ми шукаємо трохи спокою та натхнення для того, щоб перезавантажитися і знову бути відкритими для нового.

— Взявши за основу вірш Куліша, цей момент відчаю, кожен з нас трансформував його з крапки в кому, бо ми віримо, що світло все ж переможе темряву.

— Робота Люлі-люлі зображає внутрішній світ людини, яку охопили почуття самотності та відчуження. У цьому стані зараз перебуває ледь не кожен українець, незалежно від місцеперебування та кількості людей навколо. У такі моменти вмикається захисна реакція: хочеться закрити своє серце та загубитися у спогадах, — ділиться співак та ініціатор культурного проекту Твої вірші, мої ноти Артем Пивоваров.

До речі, Твої вірші, мої ноти покликаний популяризувати та підтримувати українську культуру навіть у часи війни: українських поетів і письменників показують через призму музики.

Проект в основу пісень бере твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Старицького, Павла Тичини та інших видатних українських поетів.

Часом дійсно треба усамітнитися, відновити внутрішню енергію та сили, щоб згодом продовжити заповнювати соти пам’яті подіями, до яких захочеться повертатися, — підсумовує Пивоваров.

Війна сприяє появі й нових облич на українській музичній сцені. Шукай нових виконавців та їхні пісні у нашому матеріалі.

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