Плакали разом: Артем Пивоваров зупинив концерт через хлопця, який втратив рідну людину

Біль від втрати може жити з нами довго. Зараз такий біль є в кожному з нас — війна забирає найкращих, найближчих. І головне для людей, що переживають втрату — підтримка та розмова. Так вважає і відомий український виконавець Артем Пивоваров.

Співак під час концерту у Кам’янці-Подільському він припинив співати, коли до сцени підійшов заплаканий підліток. Як з’ясувалося пізніше — хлопець втратив на війні рідну людину.

Не витримав і сам співак — зі сльозами на очах він обійняв хлопчину та на всю аудиторію розповів: він теж таке пережив. Пивоваров підтримав хлопця зворушливими словами.

Головне, що та людина залишила по собі найприємніші спогади. Бо якщо ти плачеш — значить ця людина була для тебе близькою.

У своєму Instagram співак виклав відео з концерту та підписав — зараз важливо підтримувати кожного, хто цього потребує.

Цей хлопчина зупинив наш концерт… Говорити — важливо! Підтримувати — ще важливіше! Не забувайте про це… особливо зараз.

— Кажуть, що чоловіки не плачуть. Але це не так. Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції — сказав артист.

Діти стали однією з найвразливіших груп населення під час війни. І їхні історії героїзму вражають. 13-річна Катя пережила удар по вокзалу Краматорська, втратила маму та свою ногу, але продовжує боротися за життя.

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