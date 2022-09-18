Шоу-біз

Плакали разом: Артем Пивоваров зупинив концерт через хлопця, який втратив рідну людину

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Вересня 2022, 13:00
Артем Пивоваров зупинив концерт

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