Плакали вместе: Артем Пивоваров остановил концерт из-за мальчика, который потерял родного человека

Боль от потери может жить с нами долго. Сейчас такая боль есть у каждого из нас — война забирает лучших, самых родных. И главное для людей, переживающих утрату — поддержка и разговор. Так считает и известный украинский исполнитель Артём Пивоваров.
Певец во время концерта в Каменце-Подольском перестал петь, когда к сцене подошел заплаканный подросток. Как стало понятно позже, мальчик потерял на войне родного человека.
Не выдержал и сам певец — со слезами на глазах он обнял парня и на весь зал сказал: он тоже пережил подобное. Пивоваров поддержал парня трогательными словами.
Главное, что этот человек оставил после себя самые приятные воспоминания. Если ты плачешь — значит этот человек был для тебя близок.
Главное, что этот человек оставил после себя самые приятные воспоминания. Если ты плачешь — значит этот человек был для тебя близок.
В своем Instagram певец выложил видео с концерта и подписал: Сейчас важно поддерживать каждого, кто в этом нуждается.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)
Допис, поширений Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)
Этот парень остановил наш концерт… Говорить — важно! Поддерживать — еще важнее! Не забывайте об этом… особенно сейчас.
Этот парень остановил наш концерт… Говорить — важно! Поддерживать — еще важнее! Не забывайте об этом… особенно сейчас.
— Говорят, что мужчины не плачут. Но это не так. Твое мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции, — сказал артист.
Дети стали одной из самых уязвимых групп населения во время войны. Истории их героизма поражают. 13-летняя Катя пережила удар по Краматорскому вокзалу, потеряла маму и свою ногу, но продолжает бороться за жизнь.
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