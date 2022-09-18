Шоу-биз

Плакали вместе: Артем Пивоваров остановил концерт из-за мальчика, который потерял родного человека

Виктория Мельник, редактор сайта 18 сентября 2022, 13:00
Артем Пивоваров остановил концерт
Фото: Instagram

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