Плакали вместе: Артем Пивоваров остановил концерт из-за мальчика, который потерял родного человека

Боль от потери может жить с нами долго. Сейчас такая боль есть у каждого из нас — война забирает лучших, самых родных. И главное для людей, переживающих утрату — поддержка и разговор. Так считает и известный украинский исполнитель Артём Пивоваров.

Певец во время концерта в Каменце-Подольском перестал петь, когда к сцене подошел заплаканный подросток. Как стало понятно позже, мальчик потерял на войне родного человека.

Не выдержал и сам певец — со слезами на глазах он обнял парня и на весь зал сказал: он тоже пережил подобное. Пивоваров поддержал парня трогательными словами.

Главное, что этот человек оставил после себя самые приятные воспоминания. Если ты плачешь — значит этот человек был для тебя близок.

В своем Instagram певец выложил видео с концерта и подписал: Сейчас важно поддерживать каждого, кто в этом нуждается.

Этот парень остановил наш концерт… Говорить — важно! Поддерживать — еще важнее! Не забывайте об этом… особенно сейчас.

— Говорят, что мужчины не плачут. Но это не так. Твое мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции, — сказал артист.

Дети стали одной из самых уязвимых групп населения во время войны. Истории их героизма поражают. 13-летняя Катя пережила удар по Краматорскому вокзалу, потеряла маму и свою ногу, но продолжает бороться за жизнь.

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