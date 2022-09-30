Реп по-українськи: нові імена українських зірок та як вони заробляють

Не секрет, що війна позитивно вплинула на музичні чарти та вподобання українців: більшість із нас зі здивуванням відкрили для себе десяток нових вітчизняних виконавців із якісною музикою. Якщо згадати топ чартів за тиждень до початку повномасштабного вторгнення, то там можна було зустріти здебільшого російських виконавців, як-от Скриптоніта, Miyagi & Andy Panda та інших.

Останніми місяцями мільйонні прослуховування збирають українські виконавці, серед яких більша частина — абсолютно нові обличчя. Про ситуацію в музичній індустрії та як заробляють українські репери, розповів Forbes.

Станом на 217-ту добу повномасштабної війни найпопулярнішими в Україні піснями за версією Apple Music є Біля серця виконавиці KOLA, Чути гімн від Skofka, Cheev з піснею Гарно так, Інша любов виконавця Enleo та Додому від Kalush Orchestra спільно зі Skofka.

Разом з тим у топ-10 можна помітити й пісню російської співачки Інстасамки.

Найпопулярніші українські виконавці

Сьогодні найбільше прослуховувань збирають виконавці репу та інді-поп звучання. Найбільш відомими є артисти з лейбла enko. До них належать і Kalush, Alyona Alyona, Skofka. Відомими на музичних платформах стали Паліндром з реп-звучанням, Гоня, Krechet.

Раніше українські артисти заробляли лише на концертах, але люду могли зібрати в рази менше, аніж їхні закордонні колеги. Найбільше фанів на концерті збирав хіба Yarmak.

За війну популярність українських артистів значно зросла, а ось прибуток — впав: кількість концертів зменшилася і більшість із них є благодійними. Прибуток також залежить і від фанатів: Правильний з Rap.ua пояснює, що якби хоча б частина слухачів мала підписку на Spotifay, то виконавці мали б не лише аудиторію, а й гроші на музику та базові потреби.

Google Trends показує, що саме після початку війни явище української музики стало більш помітним та пошуковим для українців.

В Україні немає жодного представництва із закордонними лейблами. Раніше це вирішувалося угодами з російськими музичними платформами, але тепер артисти зосередилися на польських музичних офісах.

Разом з тим у реп-виконавців є сподівання, що через кілька років музика все ж почне приносити їм дохід. Виконавець пісні Шо ви браття Jockii Druce в інтерв’ю Bird in flight розповів, що за перший місяць у музичних чартах він уже заробив $2500. Але це ще дуже мало, якщо порівняти з польськими колегами.

Фахівці кажуть: зараз починається велика гра за слухача. І якість тут стає ключовим козирем. З початком великої війни змагання змістили акцент із всесвітньої сцени на вітчизняну, і заробляти кілька тисяч доларів на місяць стає дедалі реальніше.

Якщо ти хочеш оновити свій плейліст якісною українською музикою, тримай список пісень, які випустили під час війни наші виконавці.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за новинами України та світу!