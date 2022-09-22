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Відчуй цей галицький стайл! Інтерв’ю з виконавицею Gunna Chorna про початок творчості та її родзинку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Вересня 2022, 11:00
Gunna Chorna: інтерв’ю 2022 про творчість та її розвиток
Фото: Instagram

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