Відчуй цей галицький стайл! Інтерв’ю з виконавицею Gunna Chorna про початок творчості та її родзинку

Довгі роки українці слухали російську музику і нарешті почали від неї відмовлятися. Почали слухати українське. Наша країна багата на талановитих людей, зараз ми це бачимо краще.

За ці півроку українська музична індустрія поповнилася новими виконавцями та хітами. Яскрава галичанка, реп-виконавиця Gunna Chorna вже встигла підкорити багатьох українців своїми хітами Галицький флоу та Файно. Дехто вже називає її новим подихом українського репу.

Gunna Chorna розповіла Вікнам про себе, свою творчість та її родзинку.

— Як з’явилася Gunna Chorna? Чому вирішили обрати саме таку стилістику та напрям?

— Gunna — Анна (Ганна), Chorna — моє прізвисько серед друзів. Образ був створений на основі власних уподобань, а реп зі мною з дитинства.

— Чим займалися до музичної індустрії? Чи здобували ви музичну освіту?

— До 16 років моє життя було тісно переплетене з музикою. З переходом у доросле життя, звісно, я мусила працювати, щоб забезпечувати свої потреби. Та у 2021 році зловила себе на думці, що я не у своїй тарілці.

Тоді достатньо було зрозуміти, що дитячі мрії найщиріші, й повернулася до творчості.

Освіту не здобувала, але планую розвивати свої знання в цій галузі та працювати над голосом.

— Як відреагували батьки на ваше рішення та чи подобаються їм ваші треки?

— Більшість членів моєї родини — музиканти, тому моя новина їх не здивувала, навпаки — було багато підтримки. Можливо, їхня віра дала мені ще більше впевненості, що я на правильному шляху.

Батьки — мої найбільші критики, там, де потрібно — похвалять, але якщо щось недопрацьовано, не брехатимуть.

— Треки Галицький флоу та Файно швидко стали популярними у TikTok. Як гадаєте, чим зачепило українців нове звучання?

— Можливо, тому, що я не стараюсязмінювати свій продукт під слухача, а просто роблю те, що подобається.

— Як давно ви хотіли спробувати себе у музичній індустрії та чому вирішили заявити про себе саме зараз, адже доволі складний час для шоу-бізу?

— Бачила себе на сцені, відколи себе пам‘ятаю. Не розглядала інших варіантів.

Думаю, саме в екстрених ситуаціях починається рух. Коли, якщо не зараз?

Усі нові артисти зараз працюють над розвитком української культури, адже нам є що показати, ми занадто довго чекали.

— Хто надихає вас? У кліпі Файно ви їдете в машині з кліпу Майлі Сайрус. Можливо, це якийсь натяк чи відсилання?

— Я надихаюсь тільки тими людьми, які збудували найгучніші імена в музичній індустрії, які її змінювали. Коли слухаю Doja Cat чи Kanye West, відчуваю мурашки й бажання працювати в 100 разів більше. Згадка про Майлі скоріше просто факт, ніж відсилання.

— Ви — галичанка, чи буде це якоюсь родзинкою вашої творчості? Адже ми вже чуємо діалекти та звучання народних інструментів.

Кожен артист має якусь родзинку, а навіщо вигадувати велосипед? Чим ближче образ до реальності, тим довший його шлях.

Наша країна має величезну кількість діалектів. Вважаю, ми мусимо показувати нашу різноманітність і розвивати те, що вже існує.

— Якими трьома словами можете схарактеризувати себе та свою творчість?

Молода, яскрава, галичанка!

— Чи є у вас плани на майбутні хіти? З ким би хотіли записати пісню з українських виконавців чи, можливо, закордонних?

— Це лише початок, тому наразі мушу сфокусуватись на розвитку власної творчості. Але щойно буде слушний момент і виконавець — обов‘язково буде щось цікаве.

— Gunna Chorna через п’ять років — хто вона?

— Найуспішніша реп-виконавиця в Україні, яка презентує нашу державу на міжнародному рівні.

— У чому сила українців?

— У генах, які заклали колись нам наші предки. Завдяки їм ми зараз маємо таку довгу і неймовірну історію.

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