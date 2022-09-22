Почувствуй этот галицкий стиль! Интервью с исполнительницей Gunna Chorna о начале творчества и его изюминке

Долгие годы украинцы слушали российскую музыку и наконец-то начали от нее отказываться. Начали слушать украинское. Наша страна богата талантливыми людьми, сейчас мы это видим лучше.

За эти полгода украинская музыкальная индустрия пополнилась новыми исполнителями и хитами. Яркая галичанка, рэп-исполнительница Gunna Chorna уже успела покорить многих украинцев своими хитами Галицький флоу и Файно. Некоторые уже называют ее новым дыханием украинского рэпа.

Gunna Chorna рассказала Вікнам о себе, своем творчестве и его изюминке.

— Как появилась Gunna Chorna? Почему решили выбрать именно такую ​​стилистику и направление?

— Gunna — Анна (Ганна), Chorna — мое прозвище среди друзей. Образ был создан на основе собственных предпочтений, а рэп со мной с детства.

— Чем занимались в музыкальной индустрии? Получали ли вы музыкальное образование?

— До 16 лет моя жизнь была тесно переплетена с музыкой. С переходом во взрослую жизнь, конечно, мне пришлось работать, чтобы обеспечивать свои потребности. Но в 2021 году поймала себя на мысли, что я не в своей тарелке.

Тогда достаточно было понять, что детские мечты самые искренние, и вернулась к творчеству.

Образование не получала, но планирую развивать свои знания в этой области и работать над голосом.

— Как отреагировали родители на ваше решение и нравятся ли им ваши треки?

— Большинство членов моей семьи — музыканты, поэтому моя новость их не удивила, наоборот — было много поддержки. Возможно, их вера дала мне еще больше уверенности, что я на правильном пути.

Родители — мои самые большие критики, там, где нужно, похвалят, но если что-то недоработано, не будут врать.

— Трек Галицький флоу и Файно быстро стали популярными в TikTok. Как думаете, чем зацепило украинцев новое звучание?

— Может, потому, что я не стараюсь менять свой продукт под слушателя, а просто делаю то, что нравится.

— Как давно вы хотели попробовать себя в музыкальной индустрии и почему решили заявить о себе именно сейчас, ведь достаточно сложное время для шоу-биза?

— Видела себя на сцене с тех пор, как себя помню. Не рассматривала другие варианты.

Думаю, именно в экстренных ситуациях начинается движение. Когда, если не сейчас?

Все новые артисты сейчас работают над развитием украинской культуры, ведь нам есть что показать, мы слишком долго ждали.

— Кто вдохновляет вас? В клипе Файно вы едете в машине из клипа Майли Сайрус. Возможно, это какой-то намек или отсылка?

— Я вдохновляюсь только людьми, которые построили самые громкие имена в музыкальной индустрии, которые ее меняли. Когда слушаю Doja Cat или Kanye West, чувствую мурашки и желание работать в 100 раз больше. Упоминание о Майли скорее просто факт, чем отсылка.

— Вы — галичанка, будет ли это какой-нибудь изюминкой вашего творчества? Мы ведь уже слышим диалекты и звучание народных инструментов.

У каждого артиста есть какая-то изюминка, а зачем придумывать велосипед? Чем ближе образ к реальности, тем длиннее его путь.

Наша страна имеет множество диалектов. Думаю, мы должны показывать наше разнообразие и развивать уже существующее.

— Какими тремя словами можете охарактеризовать себя и свое творчество?

Молодая, яркая, галичанка!

— Есть ли у вас планы на будущие фиты? С кем бы хотели записать песню из украинских исполнителей или, может быть, зарубежных?

— Это только начало, поэтому сейчас нужно сфокусироваться на развитии собственного творчества. Но как только будет подходящий момент и исполнитель — обязательно будет что-нибудь интересное.

— Gunna Chorna пять лет спустя — кто она?

— Самая успешная рэп-исполнительница в Украине, которая представит наше государство на международном уровне.

— В чем сила украинцев?

— В генах, которые когда-то заложили нам наши предки. Благодаря им мы сейчас имеем столь долгую и невероятную историю.

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