Почувствуй этот галицкий стиль! Интервью с исполнительницей Gunna Chorna о начале творчества и его изюминке

Долгие годы украинцы слушали российскую музыку и наконец-то начали от нее отказываться. Начали слушать украинское. Наша страна богата талантливыми людьми, сейчас мы это видим лучше.
За эти полгода украинская музыкальная индустрия пополнилась новыми исполнителями и хитами. Яркая галичанка, рэп-исполнительница Gunna Chorna уже успела покорить многих украинцев своими хитами Галицький флоу и Файно. Некоторые уже называют ее новым дыханием украинского рэпа.
Gunna Chorna рассказала Вікнам о себе, своем творчестве и его изюминке.
— Как появилась Gunna Chorna? Почему решили выбрать именно такую стилистику и направление?
— Gunna — Анна (Ганна), Chorna — мое прозвище среди друзей. Образ был создан на основе собственных предпочтений, а рэп со мной с детства.
— Чем занимались в музыкальной индустрии? Получали ли вы музыкальное образование?
— До 16 лет моя жизнь была тесно переплетена с музыкой. С переходом во взрослую жизнь, конечно, мне пришлось работать, чтобы обеспечивать свои потребности. Но в 2021 году поймала себя на мысли, что я не в своей тарелке.
Тогда достаточно было понять, что детские мечты самые искренние, и вернулась к творчеству.
Тогда достаточно было понять, что детские мечты самые искренние, и вернулась к творчеству.
Образование не получала, но планирую развивать свои знания в этой области и работать над голосом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gunna Chorna (@gunnachorna)
Публикация от Gunna Chorna (@gunnachorna)
— Как отреагировали родители на ваше решение и нравятся ли им ваши треки?
— Большинство членов моей семьи — музыканты, поэтому моя новость их не удивила, наоборот — было много поддержки. Возможно, их вера дала мне еще больше уверенности, что я на правильном пути.
Родители — мои самые большие критики, там, где нужно, похвалят, но если что-то недоработано, не будут врать.
Родители — мои самые большие критики, там, где нужно, похвалят, но если что-то недоработано, не будут врать.
— Трек Галицький флоу и Файно быстро стали популярными в TikTok. Как думаете, чем зацепило украинцев новое звучание?
— Может, потому, что я не стараюсь менять свой продукт под слушателя, а просто делаю то, что нравится.
— Как давно вы хотели попробовать себя в музыкальной индустрии и почему решили заявить о себе именно сейчас, ведь достаточно сложное время для шоу-биза?
— Видела себя на сцене с тех пор, как себя помню. Не рассматривала другие варианты.
Думаю, именно в экстренных ситуациях начинается движение. Когда, если не сейчас?
Думаю, именно в экстренных ситуациях начинается движение. Когда, если не сейчас?
Все новые артисты сейчас работают над развитием украинской культуры, ведь нам есть что показать, мы слишком долго ждали.
— Кто вдохновляет вас? В клипе Файно вы едете в машине из клипа Майли Сайрус. Возможно, это какой-то намек или отсылка?
— Я вдохновляюсь только людьми, которые построили самые громкие имена в музыкальной индустрии, которые ее меняли. Когда слушаю Doja Cat или Kanye West, чувствую мурашки и желание работать в 100 раз больше. Упоминание о Майли скорее просто факт, чем отсылка.
— Вы — галичанка, будет ли это какой-нибудь изюминкой вашего творчества? Мы ведь уже слышим диалекты и звучание народных инструментов.
У каждого артиста есть какая-то изюминка, а зачем придумывать велосипед? Чем ближе образ к реальности, тем длиннее его путь.
У каждого артиста есть какая-то изюминка, а зачем придумывать велосипед? Чем ближе образ к реальности, тем длиннее его путь.
Наша страна имеет множество диалектов. Думаю, мы должны показывать наше разнообразие и развивать уже существующее.
— Какими тремя словами можете охарактеризовать себя и свое творчество?
Молодая, яркая, галичанка!
Молодая, яркая, галичанка!
— Есть ли у вас планы на будущие фиты? С кем бы хотели записать песню из украинских исполнителей или, может быть, зарубежных?
— Это только начало, поэтому сейчас нужно сфокусироваться на развитии собственного творчества. Но как только будет подходящий момент и исполнитель — обязательно будет что-нибудь интересное.
— Gunna Chorna пять лет спустя — кто она?
— Самая успешная рэп-исполнительница в Украине, которая представит наше государство на международном уровне.
— В чем сила украинцев?
— В генах, которые когда-то заложили нам наши предки. Благодаря им мы сейчас имеем столь долгую и невероятную историю.
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