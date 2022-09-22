Интервью
Эксклюзив

Почувствуй этот галицкий стиль! Интервью с исполнительницей Gunna Chorna о начале творчества и его изюминке

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 сентября 2022, 11:00
Gunna Chorna: інтерв’ю 2022 про творчість та її розвиток
Фото: Instagram

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