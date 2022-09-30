Рэп по-украински: новые имена украинских звезд и сколько они зарабатывают

Не секрет, что война положительно повлияла на музыкальные чарты и пристрастия украинцев: большинство из нас с удивлением открыли для себя десяток новых отечественных исполнителей с качественной музыкой. Если вспомнить топ чартов за неделю до начала полномасштабного вторжения, то там можно было встретить в большинстве своем российских исполнителей, таких как Скриптонита, Miyagi & Andy Panda и других.

В последние месяцы миллионные прослушивания собирают украинские исполнители, среди которых большая часть — совершенно новые лица. О ситуации в музыкальной индустрии и как зарабатывают украинские рэперы, рассказал Forbes.

По состоянию на 217-е сутки полномасштабной войны самыми популярными в Украине песнями по версии Apple Music являются Біля серця исполнительницы KOLA, Чути гімн от Skofka, Cheev с песней Гарно так, Інша любов исполнителя Enleo и Додому от Kalush Orchestra совместно со Skofka.

Вместе с тем в топ-10 можно найти песню российской певицы Инстасамки.

Самые популярные украинские исполнители

Сегодня больше всего прослушиваний собирают исполнители рэпа и инди-поп звучания. Наиболее известные артисты из лейбла enko. К ним относятся и Kalush, Alyona Alyona, Skofka. Известными на музыкальных платформах стали Паліндром с рэп-звучанием, Гоня, Krechet.

Раньше украинские артисты зарабатывали только на концертах, но людей могли собрать в разы меньше, чем их зарубежные коллеги. Больше фанов на концерте собирал разве что Yarmak.

За войну популярность украинских артистов значительно возросла, а вот прибыль — упала: количество концертов уменьшилось и большинство из них — благотворительные. Прибыль также зависит и от фанатов: Правильный с Rap.ua объясняет, что если бы хотя бы часть слушателей имела подписку на Spotifay, то исполнители имели бы не только аудиторию, но и деньги на музыку и базовые нужды.

Google Trends показывает, что именно после начала войны явление украинской музыки стало более заметным и поисковым для украинцев.

В Украине нет ни одного представительства с зарубежными лейблами. Раньше это решалось соглашениями с российскими музыкальными платформами, но теперь артисты сосредоточились на польских музыкальных офисах.

Вместе с тем у рэп-исполнителей есть надежда, что через несколько лет музыка все же начнет приносить им доход. Исполнитель песни Шо ви браття Jockii Druce в интервью Bird in flight рассказал, что за первый месяц в музыкальных чартах он уже заработал $2500. Но это очень мало по сравнению с польскими коллегами.

Специалисты говорят: сейчас начинается большая игра за слушателя. И качество здесь становится ключевым козырем. С началом великой войны соревнования сместили акцент со всемирной сцены на отечественную, и зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц становится все реальнее.

Если ты хочешь обновить свой плейлист качественной украинской музыкой, держи список песен, выпущенных во время войны нашими исполнителями.

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