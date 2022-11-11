Повернутися думками до Батьківщини: Артем Пивоваров спільно з NK записали пісню на вірші Тичини

Українська сучасна музика — неповторна та щемлива. А якщо покласти сучасне звучання на вірші відомих українських класиків — літературні творіння набувають нового значення. Вітчизняні артисти зараз актуалізують наші культурні надбання з допомогою різних музичних проектів.

Артем Пивоваров та NK на основі ініціативи Твої вірші, мої ноти створили пісню Там у тополі на вірш Павла Тичини. Творці композиції поєднали в пісні одразу два вірші українського поета: Там тополі у полі та Де тополя росте.

Павло Тичина дуже любив природу і талановито зображав її у поезії. За допомогою метафор та реалістичного опису деталей Тичина вміло змальовував красу України та єднання людини з природою.

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Один з авторів та ініціатор проекту Артем Пивоваров розповідає про власне бачення нового творіння так: багатьом українцям зараз дуже бракує рідних пейзажів, тож робота Там у тополі — можливість подумки перенестися на Батьківщину під час прослуховування пісні або перегляду відео.

— У своїх творах Павло Тичина дуже майстерно описує природу та взаємодію людини з нею. Його поезія сповнена любов’ю до українських краєвидів. До того ж поет настільки влучно передає кожну деталь, що можна практично відчути буйний вітер, спів тополі чи шум жита, про які він пише.

А співачка Настя Каменських, відома під псевдонімом NK, зізнається, що завжди з особливим захопленням працює над україномовними піснями, бо наша мова неповторна. А ще каже: проект Твої вірші, мої ноти став для неї цікавим експериментом, який об‘єднав нашу сучасність з українською класикою.

— У пісні Там у тополі звучать слова славетного Павла Тичини з одразу двох неймовірних творів, у яких тополя — символ величі людського духу, його жага свободи та щастя. Сьогодні для всіх українців це має особливий сенс.

Тому було по-справжньому зворушливо записувати цю роботу. Хотілося вокально передати ту енергію та міць, якими пронизані слова автора, та підкреслити це якісним потужним музичним супроводом.

Я думаю, що нам вдалося, і сподіваюся, слухачі відчують думку, яку сам автор вкладав у кожне слово і яку ми постаралися відтворити у кожному звуці, — підсумовує вона.

Слухати пісню можна на всіх музиних майданчиках.

Про попередню роботу Артема Пивоварова зі співачкою Alyona Alyona ми писали раніше.

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