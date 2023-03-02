Трансформирую эмоции в творчество. Артем Пивоваров откровенно о своей работе во время войны

Сегодня украинское общество как никогда едино в своей цели. Теперь чуть ли не каждый из нас — благодетель, все на своем месте и помогают фронту.

Голосом народа остаются известные и популярные артисты. Они могут ездить по странам Европы и говорить, что сейчас переживают украинцы каждый день. Нередко певцы и певицы организуют благотворительные сборы денег, ведь они пользуются авторитетом среди аудитории.

Недавно Артём Пивоваров выступил на митинге в поддержку Украины в Париже. О своей миссии во время войны певец эксклюзивно рассказал редакции Вікна-новини.

Сейчас также смотрят

Поддержка мира

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Париже состоялась общественная акция солидарности с Украиной.

Наши граждане и местные жители собрались на главной площади французской столицы, чтобы показать свое неравнодушие, веру в победу Украины и поддержать украинский народ всеми возможными способами.

Там голосом нашего народа был украинский певец Артём Пивоваров. Артист исполнил несколько своих песен, от имени всех украинцев поблагодарил за поддержку и призвал и дальше объединяться в борьбе за свободу и демократические ценности.

Сегодня весь мир поддерживает Украину. И я хочу поблагодарить всех за помощь. Мы не сдадимся! Демократия и добро должны победить зло и диктатуру. Вместе мы сделаем так, чтобы это произошло! — говорил он французскому народу.

Миссия во время войны и личные переживания

Сотню концертов в разных странах певец совмещает с благотворительностью. Все собранные средства команда Пивоварова направляет на нужды наших военных.

— Мы напрямую общаемся с военными, узнаем, кто в чем нуждается, и помогаем. За последний год мы приобрели много полезных вещей для фронта, о чем мы постоянно отчитываемся. Все это можно увидеть на моих страницах в соцсетях, — рассказывает певец.

— Планируете сбавлять обороты или наоборот — целей еще очень много?

— Сейчас все силы направлены на то, чтобы приближать нашу победу. Наши воины в адских боях защищают страну, борясь за независимость и возможность жить свободно на родной земле, и мы должны прилагать максимум усилий, чтобы им в этом помогать.

Наши благотворительные концерты позволяют это делать, потому что все они в поддержку ВСУ. В настоящее время продолжается тур по Европе, также запланированы выступления в Украине и США.

Признается, что творческих планов тоже много, ведь борьба продолжается и на культурном фронте.

За последний год Артем Пивоваров совместно со многими другими украинскими артистами выпустил более десятка песен с клипами и не собирается на этом останавливаться.

— Будем и дальше популяризировать украинскую культуру, в частности, с помощью авторского проекта Твої вірші, мої ноти, в котором стихи выдающихся деятелей украинской литературы превращаются в песни и получают новое дыхание.

— Как вы переживаете события в Украине?

— Конечно, события в Украине влияют на эмоциональное состояние.

Но я трансформирую эмоции в творчество. У нас, артистов, есть возможность распространять нашу культуру в мире и поддерживать людей с помощью музыки.

Приезжая в тот или иной город, мы каждый раз чувствуем, как эта поддержка важна. Это поощряет постоянно двигаться дальше, сосредоточившись на том, что умеем делать лучше всего.

— Какие они: слушатели Артема Пивоварова за границей?

— Наши концерты — это обмен энергией. Мы дарим зрителям искренние эмоции и получаем то же самое в ответ.

Где бы мы ни были, благодаря украинской публике мы чувствуем, что мы дома, — заключает артист.

И действительно: концерты Артема всегда полны особой энергии. А еще — слушатели вспоминают собственные трагедии и набираются сил рассказать о них. Во время концерта в Каменце-Подольском Артем Пивоваров остановил выступление, чтобы поддержать мальчика, который потерял на войне родного человека.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!