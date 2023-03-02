Інтерв'ю
Ексклюзив

Трансформую емоції у творчість. Артем Пивоваров відверто про свою роботу під час війни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Березня 2023, 15:00
Артем Пивоваров
Фото: Facebook

Ексклюзиви
Мавка
Мавка для глядачів Європи та США: український мультфільм покажуть на великих екранах світу
Подвиг оборонців Бузкового парку в Херсоні - як це було
Що зробиш з коктейлем Молотова проти бронетехніки? Подвиг захисників Бузкового парку в Херсоні
Тренди весни 2023
Комфортно та модно. Як поєднати зручність та красу у весняному гардеробі — поради стилістки
Олена Шарговська - інтерв'ю з бойовою медикинею
Коли на терезах здоров’я та обов’язки — бойова медикиня Джейн про виклики роботи на передовій
Дивитись більше

Більше новин
Карта бойових дій в Україні 03.03.2023 онлайн
Наступ росіян на Бахмут та обстріл мирних міст: карта бойових дій в Україні 3 березня в режимі онлайн
очищення легень від нікотину
Залежність від нікотину лікують нікотином: як кинути палити та чи можливо очистити легені повністю?
Як працює аеророзвідка ЗСУ на Бахмутському напрямку
Російські гранати тепер падають на їхні ж голови — як українські аеророзвідники знищують окупантів
Подарунок
Подарунок свекрусі на 8 березня: 20 ідей для приємного презенту
Дивитись більше

Матеріали по темі

Карта бойових дій в Україні 03.03.2023 онлайн
Наступ росіян на Бахмут та обстріл мирних міст: карта бойових дій в Україні 3 березня в режимі онлайн
Як працює аеророзвідка ЗСУ на Бахмутському напрямку
Російські гранати тепер падають на їхні ж голови — як українські аеророзвідники знищують окупантів
Амбасадори united24
Не тільки Кетрін Винник: перелік найвідоміших амбасадорів United24
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Відео
Карта бойових дій в Україні 03.03.2023 онлайн

Наступ росіян на Бахмут та обстріл мирних міст: карта бойових дій в Україні 3 березня в режимі онлайн
0:04:12
Як працює аеророзвідка ЗСУ на Бахмутському напрямку
Російські гранати тепер падають на їхні ж голови — як українські аеророзвідники знищують окупантів
0:06:12
Війна голосами дітей: історії дітей війни в Україні
Книга, від якої щемить серце! Історії дітей війни про те, як змінилося їхнє життя
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
Карта бойових дій в Україні 02.03.2023 онлайн
16 ударів по скупченнях окупантів і техніці РФ. Карта бойових дій в Україні 2 березня в режимі онлайн
0:03:52
Партизанське
Розтрощені будинки, вбита худоба… Що залишилося від селища Партизанське після російської навали
0:03:17
Оріхів
Світло лише на одній вулиці. Як виживає незламний Оріхів
0:02:53
Яка ситуація в Авдіївці: як живуть люди під обстрілами
Знищені будинки, евакуація та мрії маленького хлопчика — як живе прифронтова Авдіївка під постійними обстрілами
0:10:47
Кількість ракетоносіїв у Чорному морі: Гуменюк про підготовку росіян до нового обстрілу
Така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася! Гуменюк про ситуацію у Чорному морі, Криму та на Кінбурнській косі
0:06:45
Бабуся
Що з вашим будинком? Бабуся не стримала сліз… Болюча історія сильних людей
Більше відео
Трансформую емоції у творчість. Артем Пивоваров відверто про свою роботу під час війни
Читати далі
“Ми багато чого не встигли…”: розповідь нареченої про свого загиблого коханого
Історія військового Сергія про роботу гранатометника
Читати далі
Не зміг би дивитися в очі доньці, якби вчинив інакше! Історія військового про рішення піти воювати та роботу гранатометника

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь