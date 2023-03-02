Трансформую емоції у творчість. Артем Пивоваров відверто про свою роботу під час війни

Нині українське суспільство як ніколи єдине у своїй меті. Тепер ледь не кожен з нас — благодійник, всі на своєму місці та всіляко допомагають фронту.

Голосом народу залишаються відомі та популярні артисти. Вони мають змогу їздити країнами Європи та говорити про те, що зараз переживають українці щоденно. Нерідко співаки та співачки організовують благодійні збори, адже мають авторитет серед аудиторії.

Нещодавно Артем Пивоваров виступив на мітингу на підтримку України в Парижі. Про свою місію під час війни співак ексклюзивно розповів редакції Вікна-новини.

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На річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Парижі відбулася громадська акція солідарності з Україною.

Наші громадяни та місцеві мешканці зібралися на головній площі французької столиці, щоб показати свою небайдужість, віру в перемогу України та висловити підтримку українському народу всіма можливими способами.

Там голосом нашого народу був український співак Артем Пивоваров. Артист виконав кілька своїх пісень, від імені всіх українців подякував за підтримку та закликав і надалі єднатися у боротьбі за свободу та демократичні цінності.

Сьогодні весь світ підтримує Україну. І я хочу подякувати всім за допомогу. Ми не здамося! Демократія і добро повинні перемогти зло і диктатуру. Разом ми зробимо так, щоб це сталося! — казав він до французького народу.

Місія під час війни та особисті переживання

Сотню концертів у різних країнах співак поєднує з благодійністю. Усі зібрані кошти команда Пивоварова спрямовує на потреби наших військових.

— Ми напряму спілкуємося з військовими, дізнаємося, у чому є потреба, і допомагаємо. За останній рік ми придбали багато корисних речей для фронту, про що постійно звітуємо. Усе це можна побачити на моїх сторінках у соцмережах, — розповідає співак.

— Чи плануєте збавляти оберти або ж навпаки — цілей ще дуже багато?

— Зараз усі сили спрямовані на те, щоб наближати нашу перемогу. Наші воїни у пекельних боях захищають країну, виборюючи незалежність та можливість жити вільно на рідній землі, і ми маємо докладати максимум зусиль, щоб їм у цьому допомагати.

Наші благодійні концерти дають змогу це робити, бо всі вони — на підтримку ЗСУ. Наразі триває тур Європою, також заплановано виступи в Україні та США.

Зізнається: творчих планів теж багато, адже боротьба триває і на культурному фронті.

За останній рік Артем Пивоваров спільно з багатьма іншими українськими артистами випустив понад десять пісень з кліпами та не збирається на цьому зупинятися.

— Будемо і надалі популяризувати українську культуру, зокрема, за допомогою авторського проекту Твої вірші, мої ноти, в якому вірші видатних діячів української літератури перетворюються на пісні та отримують нове дихання.

— Як переживаєте події в Україні?

— Звісно, події в Україні впливають на емоційний стан.

Але я трансформую емоції у творчість. Ми, артисти, маємо змогу поширювати нашу культуру у світі та підтримувати людей за допомогою музики.

Приїжджаючи в те чи інше місто, ми щоразу відчуваємо, наскільки ця підтримка важлива. Це заохочує невпинно рухатися далі, зосередившись на тому, що вміємо робити найкраще.

— Які вони: слухачі Артема Пивоварова за кордоном?

— Наші концерти — це обмін енергією. Ми даруємо глядачам щирі емоції й отримуємо те саме у відповідь.

Де б ми не були, завдяки українській публіці ми відчуваємо, ніби ми вдома, — підсумовує артист.

І справді: концерти Артема завжди сповнені особливої енергії. А ще — на них слухачі згадують власні трагедії та набираються сил розповісти про них. Під час концерту в Кам’янці-Подільському Артем Пивоваров зупинив виступ, щоб підтримати хлопця, що втратив на війні рідну людину.

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