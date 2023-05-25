Приятное удивление: Пивоваров и Ефросинина выпустили песню на стихи Михаиля Семенко

Авторский проект Артема Пивоварова Твои стихи, мои ноты, где произведения выдающихся деятелей украинской литературы превращаются в песни и получают новое дыхание — на этот раз изумил.

Певец презентовал песню Люблю на стихи Михаила Семенко в дуэте с Машей Ефроснниной. Сделать такой тандем Артем предложил еще в прошлом году во время интервью с ведущей.

О необычном дуэте и вызове для Маши Ефросининой

Я фанатка проекта Артема Твои стихи, мои ноты. О чем я заявила ему во время нашего первого интервью. В тот же миг он предложил мне дуэт. Сказать, что я растерялась, это ничего не сказать, — говорит Ефросинина.

Для ведущей это предложение стало приятной неожиданностью и вызовом, ведь это был новый опыт. Более того, Ефросннина думала, что это шутка вплоть до того, пока не оказалась с Артемом в студии.

— Там я тоже не могла справиться с нервозностью, потому что я не пою от слова совсем. Дальше только помню, как мы много говорили, стояли на гвоздях, смеялись, чуть-чуть всплакнули и очень легко записали композицию. Я счастлива! — добавляет Маша.

Так идея переросла в удивительную работу Люблю. Ефросннина продекламировала стихотворение Сон — одно из двух произведений Михайля Семенко, объединившихся в песне. Премьеру работы Пивоваров приурочил ко Дню рождению Ефроснниной.

Люблю — о песне на стихи Михаиля Семенко

Для новой композиции проекта Артем Пивоваров выбрал стихи Михайля Семенко — выдающегося футуриста, посвятившего немало работ любви к городу и воспеванию его красоты.

Выбор пал именно на этого поэта, поскольку он всегда хотел отличаться от других и смело экспериментировал, стремясь изменить представление о поэзии, — отметил музыкант.

Я хочу, чтобы о таких выдающихся личностей узнавало как можно больше людей, поэтому посвятил эту работу поэзиям выдающегося украинского футуриста.

Так, стали основой песни и слились воедино два стихотворения — Люблю и Сон. В первом автор признается, что любит как природу с ее спокойствием и тишиной, так и активную жизнь города с его бездушными криками.

Для этих двух, казалось бы, противоположностей, он готов бросить все. В эту картину гармонично вплетается стихотворение Сон. Оно рассказывает одну из многих историй, свидетелем которой стал город, что всегда спит с открытыми глазами.

Клип — как отдельный вид искусства

Отдельно можно отметить клип, прекрасно дополнивший песню личными историями дуэта. В нем можно увидеть, как Артем Пивоваров и Маша Ефросннина погружаются в воспоминания о детстве.

Старые фото и вещи рассказывают о прошлом и мысленно переносят в родной дом и теплые моменты жизни.

В клипе можно заметить гитару, как символ того, что Артем интересовался музыкой с детства и играл на этом инструменте даже без струн. Или часы с кукушкой — такие же были у Маши дома.

Артем Пивоваров делится, что рад, что Маша Ефросинина поддержала его идею и приняла участие в проекте, доверившись ему как музыканту.

В рамках этого же проекта родилась и песня Очі в тандеме Пивоварова и Quest Pistols. О чем песня Очі, рассказываем в материале.

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