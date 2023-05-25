Приємне здивування: Пивоваров та Єфросиніна випустили пісню на вірші Михайля Семенка

Авторський проект Артема Пивоварова Твої вірші, мої ноти, де твори видатних діячів української літератури перетворюються на пісні та отримують нове дихання, цього разу неабияк здивував.

Співак презентував пісню Люблю на вірші Михайля Семенка у дуеті з Машею Єфросиніною. Зробити такий тандем Артем запропонував ще минулого року під час інтерв’ю з ведучою.

Про незвичний дует та виклик для Маші Єфросиніної

Я — фанатка проекту Артема Твої вірші, мої ноти, про що я йому заявила під час нашого першого інтерв‘ю. В ту саме мить він запропонував мені дует. Сказати, що я розгубилась, це нічого не сказати, — каже Євросиніна.

Для ведучої ця пропозиція стала приємною несподіванкою та викликом водночас, адже це був новий досвід. Ба більше, Єфросиніна думала, що це жарт, аж до моменту, коли опинилася з Артемом в студії.

— Там я теж не могла опанувати знервованість, бо я не співаю від слова зовсім. Далі тільки пам’ятаю, як ми багато говорили, стояли на цвяхах, сміялися, трохи всплакнули і дуже легко записали композицію. Я щаслива! — додає Маша.

Так ідея переросла в надзвичайну роботу Люблю. Єфросиніна продекламувала вірш Сон — один з двох творів Михайля Семенка, які об’єдналися в пісні. Прем’єру роботи Пивоваров присвятив до Дня народження Єфросиніної.

Люблю — про пісню на вірші Михайля Семенка

Для нової композиції проекту Артем Пивоваров обрав вірші Михайля Семенка — видатного футуриста, який присвятив чимало робіт любові до міста та оспівуванню його краси.

Вибір впав саме на цього поета, оскільки він завжди хотів вирізнятися з-поміж інших і сміливо експериментував, прагнучи змінити уявлення про поезію, — зазначив музикант.

Я хочу, щоб про таких видатних осіб дізнавалося якомога більше людей, тому присвятив цю роботу поезіям видатного українського футуриста.

Так, стали основою пісні та злилися воєдино та два вірші — Люблю та Сон. У першому автор зізнається, що любить як природу з її спокоєм та тишею, так і активне життя міста з його бездушними криками.

Для цих двох, здавалося б, протилежностей він готовий залишити усе. У цю картину гармонійно вплітається вірш Сон. Він розповідає одну з багатьох історій, свідком якої стало місто, яке завжди спить з відкритими очима.

Кліп — як окремий вид мистецтва

Окремо можна відзначити кліп, який чудово доповнив пісню особистими історіями дуету. В ньому можна побачити, як Артем Пивоваров та Маша Єфросиніна поринають у спомини про дитинство.

Старі фото та речі розповідають про минуле й подумки переносять до рідного дому та теплих моментів життя.

Так, у кліпі можна помітити гітару як символ того, що Артем цікавився музикою з дитинства і грав на цьому інструменті навіть без струн. Або годинник із зозулею — такий саме був у Маші вдома.

Артем Пивоваров ділиться: радий, що Маша Єфросиніна підтримала його ідею та взяла участь у проекті, довірившись йому як музиканту.

В рамках цього ж проект народилася й пісня Очі у тандемі Пивоварова та Quest Pistols. Про що пісня Очі, розповідаємо у матеріалі.

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