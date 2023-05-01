Шоу-біз

Щоб все зрозуміти, достатньо лише погляду! Артем Пивоваров та Quest Pistols — Очі: про що пісня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Травня 2023, 15:00
Артем Пивоваров та Quest Pistols — Очі: прем’єра кліпу і пісні
Фото: Instagram

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