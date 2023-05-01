Щоб все зрозуміти, достатньо лише погляду! Артем Пивоваров та Quest Pistols — Очі: про що пісня

Українські артисти продовжують розвивати нашу музичну сферу. Так Артем Пивоваров продовжує свій проект Твої вірші, мої ноти. Цього разу Артем Пивоваров та Quest Pistols випустили спільну пісню Очі.

Артем Пивоваров та Quest Pistols — Очі: про що пісня

В основі пісні Очі лежить поезія письменника Григорія Чупринки, а саме вірш Глянь їй в очі. Письменник сприймав людину як частину світобудови і вдало описував її зв’язок з природою. А Артем Пивоваров називає його одним із найромантичніших поетів свого часу.

— Він оригінально мислив, що вирізняло його з-поміж інших, вмів мальовничо й метафорично характеризувати ті чи інші події у стосунках, — каже співак.

Він розповідає, що пісня Очі має зрозумілий сенс.

— Іноді, зустрівши когось, нам навіть не потрібно нічого казати. Достатньо глянути одне одному в очі, щоб зрозуміти все без слів, — ділиться Артем.

Рядки з вірша Григорія Чупринки:

Глянь їй в очі! — Таємнича Згага щастя, згага волі В їх розлита, і обличчя Сяє в дивнім ореолі.

Учасник гурту Quest Pistols Микита Горюк сказав, що проект Твої вірші, Мої ноти має потужне поєднання поколінь.

— Через призму часу ми розуміємо, що певні теми, особливо що стосуються кохання і жіночої вроди, завжди були актуальні й відгукуються в серцях усіх слухачів.

Колега Микити по гурту Костя Боровський поділився, що українська поезія щиро вражає його силою, глибиною мови, ритмічною пульсацією віршів та неймовірною співучістю.

Для мене було важливо, як ця любовна лірика резонує з лейтмотивом боротьби, де щастя і воля завжди тотожні, — сказав він. У цій пісні він записував реп, сказав, що все вийшло природно.

— Безумовно, це потужна українська вібрація в сучасній обгортці, — акцентував він.

Артем Пивоваров та Quest Pistols — Очі: слухати онлайн

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