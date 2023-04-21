Пісня про любов, на якій тримається Україна! Jerry Heil випустила нову композицію На небі — ні зорі

Музика допомагає нам по життю. Вона нас мотивує, заспокоює, надихає, зачаровує, інколи засмучує. Утім усі пісні написані для нас і про нас, кожен може знайти в будь-якій пісні щось для себе.

Багато українських артистів пишуть пісні про війну. Так вони виливають свій біль та хвилювання, а також привертають увагу інших до нашої країни. Українська співачка Jerry Heil випустила нову пісню На небі — ні зорі.

Нова робота артистки розповідає про сильну українську жінку, яка їде до коханого в Бахмут, щоб привезти йому необхідне.

Jerry Heil — На небі — ні зорі: про що пісня

З тексту пісні можна зрозуміти, що йдеться про звичайну дівчину, яку знають в її маленькому місті за її простоту та щирість. З першого куплету ми бачимо, що вона дуже швидко кудись збирається та поспішає.

Вона їде під Бахмут, бо там — він. Дівчина хоче побачити його та везе свою любов, яка грітиме його серце, коли він знову піде в бій.

— Це пісня про ту любов, на якій тримається Україна. Коли вийшов трек BRONIA, люди почали викладати у TikTok відео під цю пісню, як вони одружуються. Прямо зараз, під час війни, понад 10 000 відео!

Я зрозуміла, що любов серед війни — найбільш справжня, чиста й оголена, бо треба мати неабияку сміливість, щоб наважитися кохати, та неабияку волю, щоб вірити, що твоя людина повернеться з фронту, — пояснила співачка.

Jerry Heil — На небі — ні зорі: слухати онлайн

За останній рік українці почали дедалі більше слухати українські пісні. Раніше ми розповідали про переможців премії YUNA 2023.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!