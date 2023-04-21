Шоу-біз

Пісня про любов, на якій тримається Україна! Jerry Heil випустила нову композицію На небі — ні зорі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Квітня 2023, 14:15
Jerry Heil — На небі — ні зорі
Фото: Instagram

Більше новин
Ситуація в Авдіївці 21.03.22: в яких умовах живуть мешканці міста
Досі шукають єдину дитину! Мешканці Авдіївки ховаються у підвалах від обстрілів: ситуація у місті
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Освіта та Робота у Торонто
Власний досвід про освіту, роботу та бібліотеки в Торонто. Як вчуся програмування, мобільного відео та цифрового дизайну
Канікули
Канікули не за горами: коли закінчується навчальний рік в Україні 2023
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ситуація в Авдіївці 21.03.22: в яких умовах живуть мешканці міста
Досі шукають єдину дитину! Мешканці Авдіївки ховаються у підвалах від обстрілів: ситуація у місті
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Канікули
Канікули не за горами: коли закінчується навчальний рік в Україні 2023
Зустріч Рамштайн: що це в політиці і як допомагає Україні
Понад 50 країн світу об’єднані заради нас! Що таке зустріч у форматі Рамштайн та як це допомагає Україні

Відео
0:06:25
Ситуація в Авдіївці 21.03.22: в яких умовах живуть мешканці міста

Досі шукають єдину дитину! Мешканці Авдіївки ховаються у підвалах від обстрілів: ситуація у місті
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:04:04
Відбудова
Будувати нові домівки на основі зруйнованих: французька технологія відбудови Гостомеля
Карта бойових дій в Україні
Рейди окупантів та ураження пунктів управління противника: карта бойових дій в Україні 21 квітня в режимі онлайн
0:02:37
Перехоплені розмови російських військових: прощаються з дружинами
Передбачають контрнаступ ЗСУ та прощаються з дружинами! Нові перехоплені розмови окупантів від ГУР
0:02:34
Трансплантація нирки
Тато пожертвував ниркою заради сина, а оперувала сама легенда… Вражаюча історія
0:04:30
Медики
Країна потребує медиків! Як держава заохочує спеціалістів працювати в Україні
0:02:57
Військовий капелан
Найважче — відспівувати побратимів: військовий капелан про реалії війни
0:12:01
Скільки Росії коштує Крим — Таміла Ташева про ситуацію на півострові
Їхні “туристи” шкодять місцевим: скільки Росії коштує Крим та яка ситуація зараз на півострові
0:04:47
Водопілля в Україні
Вода відходить. Яка ситуація з водопіллям у Київській області сьогодні
Більше відео
Освіта та Робота у Торонто
Читати далі
Власний досвід про освіту, роботу та бібліотеки в Торонто. Як вчуся програмування, мобільного відео та цифрового дизайну
Авокадо
Читати далі
Як і з чим їсти авокадо: найкращі поєднання

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь