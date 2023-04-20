Переможці премії YUNA 2023: які пісні отримали звання найкращих

Українська мова — солов’їна, а наша нація — співуча. Пісня супроводжує нас навіть з пелюшок. Останній рік можна назвати роком розвитку української музики. Адже співаки та музиканти заглибилися у написання пісень саме українською мовою. І це не залишилося без уваги. Українська музична премія YUNA оголосила 12 переможців 2023.

Для багатьох артистів пісня стала розрадою, адже саме в ній вони виплескували свій біль. Це і відгукнулося у душах багатьох українців. Але пісні були не лише ліричними, деякі нас веселили та розважали, деякі — мотивували, деякі — вселяли надію. Найкращі пісні минулого року були відзначені нагородою премії YUNA.

Премія YUNA 2023: новий формат

Онлайн-трансляція нагородження проходила 18 квітня на офіційному ютуб-каналі Національної музичної премії YUNA. Згідно з оновленим регламентом YUNA, який був адаптований до реалій воєнного стану, цього року переможців члени журі премії обирали не у звичних номінаціях.

Статуетки отримали треки зі списку Топ-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року.

А гаслом цьогорічної премії YUNA стало: “Пісні незламної України”.

Премія YUNA 2023: список переможців

Отже, переможцями премії YUNA 2023 стали:

24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

2step – АНТИТІЛА та Ed Sheeran

Місто Марії – Океан Ельзи

Біля тополі – SHUMEI

Пес Патрон – KARTA SVITU

Біля серця – KOLA

Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd

Чути гімн – SKOFKA

Буде весна – Макс Барських

Враже – Енджі Крейда

Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi

Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness

Як проходила премія YUNA 2023

Ведучими ефіру стали український шоумен Володимир Остапчук і генпродюсер та співзасновник YUNA Павло Шилько. Також переможців оголошували співзасновник премії Мохаммад Захур і Віталій Башкатов — представник компанії, яка традиційно є гарантом чесності підрахунку голосів журі YUNA. А спеціальною гостею оголошення стала співачка KAMALIYA.

Зараз багато пісень описують реалії війни. Але наша музична індустрія багата й іншими хітами. Пропонуємо тобі згадати найпопулярніші пісні за 31 рік нашої незалежності.

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