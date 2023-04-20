Победители премии YUNA 2023: какие песни получили звание лучших

Украинский язык — соловьиный, а наша нация—– певучая. Песня сопровождает нас даже с пеленок. Последний год можно назвать годом развития украинской музыки. Ведь певцы и музыканты погрузились в написание песен именно на украинском языке. И это не осталось без внимания. Украинская музыкальная премия YUNA объявила 12 победителей 2023 года.

Для многих артистов песня стала утешением, ведь именно в ней они выплескивали свою боль. Это и отозвалось в душах многих украинцев. Но песни были не только лирическими, некоторые нас веселили и развлекали, некоторые — мотивировали, некоторые — вселяли надежду. Лучшие песни прошлого года были отмечены наградой премии YUNA.

Премия YUNA 2023: новый формат

Онлайн-трансляция награждения проходила 18 апреля на официальном ютуб-канале Национальной музыкальной премии YUNA. Согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году победителей члены жюри премии выбирали не в привычных номинациях.

Статуэтки получили треки из списка Топ-100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля – 31 декабря 2022 года.

А лозунгом нынешней премии YUNA стало: “Песни несокрушимой Украины”.

Премия YUNA 2023: список победителей

Итак, победителями премии YUNA 2023 стали:

24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

2step – АНТИТІЛА та Ed Sheeran

Місто Марії – Океан Ельзи

Біля тополі – SHUMEI

Пес Патрон – KARTA SVITU

Біля серця – KOLA

Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd

Чути гімн – SKOFKA

Буде весна – Макс Барських

Враже – Енджі Крейда

Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi

Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness

Как проходила премия YUNA 2023

Ведущими эфира стали украинский шоумен Владимир Остапчук и генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько. Также победителей объявляли соучредитель премии Мохаммад Захур и Виталий Башкатов — представитель компании, которая традиционно является гарантом честности подсчета голосов жюри YUNA. А специальной гостьей объявления стала певица Kamaliya.

Сейчас многие песни описывают реалии войны. Но наша музыкальная индустрия богата и другими хитами. Предлагаем тебе вспомнить самые популярные песни за 31 год нашей независимости.

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