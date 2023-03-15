Переосмысление в новом звучании — какие давние украинские песни получили вторую жизнь сейчас

Достояние народа часто находит выход в создании песен, которые отражают ту или иную реальность авторов. Со временем мы забыли о звучании наших древних украинских песен — не только повстанческих, но и народных. Но вторую жизнь им дали современные исполнители, которые перепели давно известные тексты и добавили новую аранжировку.

Как звучат старинные украинские песни в современном звучании — читай в материале.

Украинские песни, получившие новое звучание

Місяць на небі, Артем Пивоваров

Новое звучание известной народной песни дал украинский исполнитель Артем Пивоваров, который активно помогает ВСУ и дает благотворительные концерты по всему миру.

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Місяць на небі — теперь не просто история о любви двух молодых людей. В работе Пивоварова можно услышать новую аранжировку, от которой мурашки по коже.

Місяць на небі вошла в цикл других работ исполнителя под названием Твої вірші, мої ноти. Там Артем совместно с другими исполнителями наложил на стихи известных украинских поэтов свою музыку и спел их композицию.

ДНК, Ирина Пикалова

К созданию альбома ДНК, который расшифровывается как Душа. Нация. Культура, приобщились 18 украинских певцов и певиц. Среди них — Dorofeeva, Макс Барских, Monatik, Тина Кароль, Оля Полякова, Артем Пивоваров и Kazka.

Целью было не только напомнить украинцам, как звучат Пливе кача, Підманула-підвела, Чом ти не прийшов? и Цвіте терен. В сутки только на YouTube альбом собрал более 39 000 прослушиваний.

Средства от монетизации будут направлены на счет United24.

LELEKA, Тина Король

Оказывается, перепевать украинские песни можно не только в обычном формате. Украинская певица для такой работы пригласила американского диджея и вместе с ним создала три композиции: Kalyna, Kolomyika, и Outro.

Они вошли в альбом Leleka.

Певица добавила к текстам собственное звучание, что делает песни узнаваемыми.

Сину, Джамала

Победительница певческого конкурса Евровидение в 2014 году певица Джамала спела песню Сину.

Слова взяты из стихотворения Василия Симоненко Лебеди материнства, которые ранее положили на музыку Платона Майбороды.

Песня считалась народной, но теперь певица добавила ее в свой миниальбом Поклик.

Журавлі, Ivan Navi и KRUTЬ

Журавлі написаны еще в 1910 году Богданом Лепким. Это стрелецкая песня, которую считали народной.

Певцы Ivan Navi и Марина Круть перепевали Журавлі, вложив сюда современное звучание и минорные ноты.

Червона калина, Андрей Хливнюк

Солист группы Бумбокс Андрей Хливнюк в начале полномасштабного вторжения на центральной площади Киева возродил украинскую повстанческую песню Червона калина.

Этим он вдохновил не только тысячи украинцев на противостояние российскому нашествию, но и иностранных исполнителей на переосмысление и перепев Червоної калини на новый манер.

Pink Floyd перепел известную композицию и создал новую — Hey Hey Rise Up.

Kalyna, Go-A

Украинской фолькгруппе Go-A свойственно исполнять песни в этническом, народном стиле.

Среди их композиций можно также выделить ту же Калину, созданную на основе старой народной песни.

Щедрий вечір, Kalush Orchestra

Победители Евровидения в 2022 году создали несколько памятных песен, которые украинцы долго не забудут. Группа творит, смешивая современный рэп и старый фольк.

И хотя в последнее время исполнители Kalush Orchestra попадали в скандалы, их адаптация Щедрого вечора заслуживает внимания.

К тому же, к съемке клипа артисты приобщили знаменитого Арнольда Шварценеггера.

Парова машина, Ярина Квасний

Песня малоизвестной исполнительницы завирусилась в социальной сети TikTok. В ней Ярина Квасний перепела давнюю украинскую песню, которую целесообразнее даже назвать мелодией.

Девушка не записывала трек, но новая аранжировка и ремиксы создают украинские битмейкеры и используют ее пение.

Под этот трек записывают видео не только обычные пользователи, но и военные ВСУ.

Украинская музыкальная индустрия полна талантливых, но еще малоизвестных исполнителей. Раньше мы рассказывали тебе о лучших, по мнению редакции Вікна-новини, молодых певцах и певицах на любой вкус.

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