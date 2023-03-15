Переосмысление в новом звучании — какие давние украинские песни получили вторую жизнь сейчас

Достояние народа часто находит выход в создании песен, которые отражают ту или иную реальность авторов. Со временем мы забыли о звучании наших древних украинских песен — не только повстанческих, но и народных. Но вторую жизнь им дали современные исполнители, которые перепели давно известные тексты и добавили новую аранжировку.
Как звучат старинные украинские песни в современном звучании — читай в материале.
Новое звучание известной народной песни дал украинский исполнитель Артем Пивоваров, который активно помогает ВСУ и дает благотворительные концерты по всему миру.
Місяць на небі — теперь не просто история о любви двух молодых людей. В работе Пивоварова можно услышать новую аранжировку, от которой мурашки по коже.
Місяць на небі вошла в цикл других работ исполнителя под названием Твої вірші, мої ноти. Там Артем совместно с другими исполнителями наложил на стихи известных украинских поэтов свою музыку и спел их композицию.
К созданию альбома ДНК, который расшифровывается как Душа. Нация. Культура, приобщились 18 украинских певцов и певиц. Среди них — Dorofeeva, Макс Барских, Monatik, Тина Кароль, Оля Полякова, Артем Пивоваров и Kazka.
Целью было не только напомнить украинцам, как звучат Пливе кача, Підманула-підвела, Чом ти не прийшов? и Цвіте терен. В сутки только на YouTube альбом собрал более 39 000 прослушиваний.
Целью было не только напомнить украинцам, как звучат Пливе кача, Підманула-підвела, Чом ти не прийшов? и Цвіте терен. В сутки только на YouTube альбом собрал более 39 000 прослушиваний.
Средства от монетизации будут направлены на счет United24.
Оказывается, перепевать украинские песни можно не только в обычном формате. Украинская певица для такой работы пригласила американского диджея и вместе с ним создала три композиции: Kalyna, Kolomyika, и Outro.
Они вошли в альбом Leleka.
Певица добавила к текстам собственное звучание, что делает песни узнаваемыми.
Победительница певческого конкурса Евровидение в 2014 году певица Джамала спела песню Сину.
Слова взяты из стихотворения Василия Симоненко Лебеди материнства, которые ранее положили на музыку Платона Майбороды.
Слова взяты из стихотворения Василия Симоненко Лебеди материнства, которые ранее положили на музыку Платона Майбороды.
Песня считалась народной, но теперь певица добавила ее в свой миниальбом Поклик.
Журавлі написаны еще в 1910 году Богданом Лепким. Это стрелецкая песня, которую считали народной.
Певцы Ivan Navi и Марина Круть перепевали Журавлі, вложив сюда современное звучание и минорные ноты.
Солист группы Бумбокс Андрей Хливнюк в начале полномасштабного вторжения на центральной площади Киева возродил украинскую повстанческую песню Червона калина.
Этим он вдохновил не только тысячи украинцев на противостояние российскому нашествию, но и иностранных исполнителей на переосмысление и перепев Червоної калини на новый манер.
Pink Floyd перепел известную композицию и создал новую — Hey Hey Rise Up.
Pink Floyd перепел известную композицию и создал новую — Hey Hey Rise Up.
Украинской фолькгруппе Go-A свойственно исполнять песни в этническом, народном стиле.
Среди их композиций можно также выделить ту же Калину, созданную на основе старой народной песни.
Победители Евровидения в 2022 году создали несколько памятных песен, которые украинцы долго не забудут. Группа творит, смешивая современный рэп и старый фольк.
И хотя в последнее время исполнители Kalush Orchestra попадали в скандалы, их адаптация Щедрого вечора заслуживает внимания.
К тому же, к съемке клипа артисты приобщили знаменитого Арнольда Шварценеггера.
Песня малоизвестной исполнительницы завирусилась в социальной сети TikTok. В ней Ярина Квасний перепела давнюю украинскую песню, которую целесообразнее даже назвать мелодией.
Девушка не записывала трек, но новая аранжировка и ремиксы создают украинские битмейкеры и используют ее пение.
Девушка не записывала трек, но новая аранжировка и ремиксы создают украинские битмейкеры и используют ее пение.
Под этот трек записывают видео не только обычные пользователи, но и военные ВСУ.
@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! «Парова машина» — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня #музика #лесяквартиринка #кіностудіядовженка #шулявка #акустика #співаємо #олексій #вспишка #відео #спів #українське #україна #співи #дахдотерс #дах #паровамашина #singing #sing #song #songs #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainiansong ♬ оригінальний звук — Kvas.nii
Украинская музыкальная индустрия полна талантливых, но еще малоизвестных исполнителей. Раньше мы рассказывали тебе о лучших, по мнению редакции Вікна-новини, молодых певцах и певицах на любой вкус.
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