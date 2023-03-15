Шоу-биз

Переосмысление в новом звучании — какие давние украинские песни получили вторую жизнь сейчас

Виктория Мельник, редактор сайта 15 марта 2023, 22:00
Украинские песни получившие новое звучание
Фото: Instagram, Facebook

Больше новостей
Жилье для ВПЛ в Одессе
Пока рожала, родной дом разрушила ракета… В Одессе строят жилье для переселенцев
Битва за острів Зміїний: фільм ГУР про звільнення острова
Море. Битва за остров Змеиный. Мощный фильм от ГУР об освобождении острова от оккупантов
Коли перевзутися на літню гуму навесні 2023
Когда переобуваться на летнюю резину весной: советы для водителей
Рамштайн-10: чого чекати Україні від зустрічі сьогодні
Поддержка партнеров и поставка оружия растет! Первые результаты Рамштайна-10 — какое оружие получит Украина
Смотреть больше

Материалы по теме

Рамштайн-10: чого чекати Україні від зустрічі сьогодні
Поддержка партнеров и поставка оружия растет! Первые результаты Рамштайна-10 — какое оружие получит Украина
Як оформити опікунство: порядок дій
Хочу дать семейное тепло, но не знаю, как это работает. Как оформить опекунство во время войны
Андрей Голдобин
Поддерживал собратьев и внушал веру, что нас обязательно поменяют — история пограничника из Мариуполя, пережившего ранение и плен
Вибухи у Марганці 15 березня: наслідки обстрілу міста
Российские военные нанесли жестокий удар по Марганцу: что известно об обстреле города 15 марта

Видео
0:04:11
Жилье для ВПЛ в Одессе

Пока рожала, родной дом разрушила ракета… В Одессе строят жилье для переселенцев
0:03:11
Авто на фронт
Едут на фронт, чтобы приближать победу. Как старые авто становятся сокровищем в руках мастеров
0:02:44
Модульний будинок
Дом за минуту: одесские инженеры создали невероятное
0:05:59
Юлия
От рекламы брендов до защиты Украины: как военная Юлия ломает стереотипы
0:03:16
Анна Мелешко
Рожала дома, зашивали обычной иглой: история одних родов под оккупацией
Карта бойових дій в Україні
Захватчики готовятся к обороне, но не прекращают штурмов: карта боевых действий в Украине 15 марта в режиме онлайн
0:04:59
Илья Пилипенко
Когда очнулся, вокруг все пылало! История танкиста Ильи Пилипенко
0:02:51
Бійці ЗСУ відновили російський танк
Не хуже Абрамса! Бойцы ВСУ восстановили российский танк, чтобы уничтожать его бывших владельцев
0:04:23
історії українських добровольців
Они обивали пороги военкоматов! Невероятные истории украинских добровольцев
0:04:45
Фільм Юрик або дорога не торкаючись землі: про що фільм
Юрик, или Дорога, не касаясь земли — украинский фильм, рассказывающий историю детей войны
Больше видео
Як обрізати малину
Читать дальше
Позаботься весной, чтобы иметь хороший урожай летом: как и когда обрезать малину

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь