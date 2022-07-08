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Миллионы семей были вынуждены разлучиться и почувствовать боль потери — Артем Пивоваров перепел украинскую народную песню Ой на горі

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 08 июля 2022, 16:00
Артем Пивоваров — Ой на горі — слухати пісню

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