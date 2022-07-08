Миллионы семей были вынуждены разлучиться и почувствовать боль потери — Артем Пивоваров перепел украинскую народную песню Ой на горі

Украинский исполнитель Артем Пивоваров представил свое видение украинской народной песни Ой на горі. Это произошло в рамках культурного проекта Твои стихи, мои ноты.

Артём Пивоваров — Ой на горі

Певец решил добавить народной песне света и надежды, ведь ее оригинал полон печали. Артем говорит, что решил на этот раз взять текст, автором которого является народ.

Трансформировать песню решил, чтобы послать людям месседж: украинцы должны быть сильными и едиными.

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Реальность, в которой миллионы семей были вынуждены расстаться и почувствовать боль утраты. В настоящее время каждый из нас проходит “трансформацию”.

Артем верит, что Украина стала одной семьей за время полномасштабной войны, и уверен — мы будем бороться за победу, где нас ждет светлое будущее.

И сейчас понятие семьи стало более обширным. Ибо это те люди, у которых есть общие ценности и мечты, а также те, кто объединяется ради достижения цели.

Смотри клип Артема Пивоварова

Кто такой Артем Пивоваров

Артем Пивоваров — украинский певец жанра нью-вейв поп и саунд-продюсер. Родился в Волчанске Харьковской области.

Артём имеет семь премий Top Hit Music Awards, а также премию YUNA. Ты можешь узнать его по хитам Думы вместе с Надеждой Дорофеевой, Дежавю или Рандеву.

Карьеру певца начал в 2012 году, однако музыкального образования не имеет. Выпустил шесть альбомов. Кроме музыки увлекается медитацией, а также восточными единоборствами.

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