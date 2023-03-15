Шоу-біз

Переосмислення у новому звучанні — які давні українські пісні отримали друге життя зараз

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Березня 2023, 22:00
Українські пісні які отримали нове звучання
Фото: Instagram, Facebook

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