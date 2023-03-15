Переосмислення у новому звучанні — які давні українські пісні отримали друге життя зараз

Надбання народу часто виливається у створення пісень, які є відображенням тої чи іншої реальності авторів. З плином часу ми забули про звучання наших давніх українських пісень — не лише повстанських, а й народних. Та друге життя їм дали сучасні виконавці, які переспівали давно відомі тексти та додали нове аранжування.

Як звучать старовинні українські пісні у сучасному звучанні — читай та слухай у матеріалі.

Українські пісні, які отримали нове звучання

Місяць на небі, Артем Пивоваров

Нове звучання відомій народній пісні дав український виконавець Артем Пивоваров, який зараз активно допомагає ЗСУ та дає благодійні концерти по всьому світу.

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Місяць на небі — тепер не просто історія про кохання двох молодих людей. У роботі Пивоварова можна почути нове аранжування, він якого йдуть мурахи по шкірі.

Місяць на небі увійшов до циклу інших робіт виконавця під назвою Твої вірші, мої ноти. Там Артем спільно з іншими виконавцями наклав на вірші відомих українських поетів свою музику та заспівав їх як композицію.

ДНК, Ірина Пікалова

До створення альбому ДНК, який розшифровується як Душа. Нація. Культура долучилося 18 українських співаків. Серед них — Dorofeeva, Макс Барських, Monatik, Тіна Кароль, Оля Полякова, Артем Пивоваров та Kazka.

На меті було не лише нагадати українцям, як звучать Пливе кача, Підманула-підвела, Чом ти не прийшов? та Цвіте терен. За добу лише на YouTube альбом зібрав понад 39 000 прослуховувань.

Кошти від монетизації спрямують на рахунок United24.

LELEKA, Тіна Кароль

Виявляється, переспівувати українські пісні можна не лише у звичному форматі. Українська співачка для такої роботи запросила американського діджея, і разом з ним створила три композиції: Kalyna, Kolomyika, і Outro.

Вони увійшли в альбом Leleka.

Співачка долала до текстів власне звучання, що робить пісні впізнаваними.

Сину, Джамала

Переможниця співочого конкурсу Євробачення у 2014 році, співачка Джамала заспівала пісню Сину.

Слова використані з вірша Василя Симоненка Лебеді материнства, які ще раніше покладені на музику Платона Майбороди.

Пісня вважалася народною, та тепер співачка вклала її до свого мініальбому Поклик.

Журавлі, Ivan Navi та KRUTЬ

Журавлі написані ще у 1910 році Богданом Лепким. Це — стрілецька пісня, яку вважали народною.

Співаки Ivan Navi та Марина Круть переспівали Журавлі, вклавши сюди сучасне звучання та мінорних нот.

Червона калина, Андрій Хливнюк

Соліст гурту Бумбокс Андрій Хливнюк на початку повномасштабного вторгнення на центральній площі Києва відродив українську повстанську пісню Червона калина.

Цим він надихнув не лише тисячі українців на протистояння російській навалі, а й іноземних виконавців на переосмислення та переспів Червоної калини на новий манір.

Pink Floyd переспівав відому композицію та створив нову — Hey Hey Rise Up.

Kalyna, Go-A

Українському фолькгурту Go-A властиво виконувати пісні в етнічному, народному стилі.

Серед їхніх композицій можна також виокремити ту ж Калину, яку створили на основі старої народної пісні.

Щедрий вечір, Kalush Orchestra

Переможці Євробачення у 2022 році створили кілька пам’ятних пісень, які українці ще довго не забудуть. Гурт творить у суміші сучасного репу та старого фольку.

І хоч останнім часом виконавці Kalush Orchestra втрапляли у скандали, та їхня адаптація Щедрого вечора заслуговує на увагу.

До того ж до знімання кліпу артисти долучили знаменитого Арнольда Шварценеггера.

Парова машина, Ярина Квасній

Пісня маловідомої виконавиці завірусилася у соціальній мережі TikTok. У ній Ярина Квасній переспівала давню українську пісню, яку доцільніше навіть назвати мелодією.

Дівчина не записувала трек, але нове аранжування та ремікси створюють українські бітмейкери та використовують її спів.

Під цей трек записують відео не лише звичайні користувачі, а й військові ЗСУ.

Українська музична індустрія повна талановитих, проте ще маловідомих виконавців. Раніше ми розповідали тобі про найкращих, на думку редакції Вікна-новини, молодих співаків та співачок на будь-який смак.

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