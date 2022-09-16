За участі Kalush і Jerry Heil: свіжа кров для українського шоубізу BRYANGIN та ARKUSH з піснею Таке вперше

Українська музична індустрія набирає шалених обертів — завдяки соціальним мережам нові творці виходять в топи українських прослуховувань. Молоді ліричні виконавці зараз особливо знаходять прихильність серед українців, які втомилися від неоднозначної музики, породженої війною.

Музиканти BRYANGIN та ARKUSH уже встигли стати популярними у соцмережах завдяки своїм трекам, а спільно написана пісня Таке вперше стала хітом.

Самі виконавці описують цю роботу, як можливість передати всі свої емоції та переживання музикою.

— Ми хочемо донести цією піснею людям, що їхня віра та об’єднаність — це найсильніша зброя. В якому б куточку світу ми не були, ми все одно залишаємось єдиними.

Ми віримо, зовсім скоро це все закінчиться і кожен повернеться до рідного дому. Разом ми сила!

Композиція стала близькою кожному українцю, що стикнувся з війною — “таке вперше” було у всіх. Хтось покинув рідну домівку, хтось вперше став до зброї чи перекваліфікувався у волонтера.

Основний мотив пісні — доки навколо промайнули весна та літо, в серцях українців і досі панує зима.

Хто такі BRYANGIN та ARKUSH

BRYANGIN є свіжою кров’ю для вітчизняного шоу-бізу. У піснях виконавця переважає романтичність і мелодійність, а слова завжди знаходять тепло сердець слухачів.

У своїх композиціях справжній романтик говорить про цінності між людьми. Творчість BRYANGIN можна віднести до R&B бітів з поєднанням мелодійного вокалу та речитативу.

ARKUSH — ліричний виконавець. Його пісні підкорюють кожну романтичну душу, а стиль виконання запам’ятовується з перших нот.

Одна з рис виконавця — пропускати кожну пісню через себе. Можливо, саме тому композиції виходять такими щемливими.

Кого можна побачити у кліпі до пісні Таке вперше

У кліпі до пісні Таке вперше ми побачимо й давно знані обличчя: про своє “вперше” розповість Jerry Heil, Артем Пивоваров та Олег Псюк — лідер гурту Kalush Orchestra.

Співачка Jerry Heil вимушено покинула власну домівку на початку повномасштабної війни, Артем Пивоваров зіткнувся з відчуттям безпомічності у питаннях безпеки для своїх близьких — і в них таке вперше.

Автором та ініціатором проекту є виконавець BRYANGIN, а вже ARKUSH дописав слова пісні. Вперше ролик з композицією та відеосупроводом з’явився на сторінці в Instagram останнього.

Допис набрав понад мільйон переглядів та розлетівся мережею. Зараз прослухати пісню можна на всіх музичних платформах, зокрема на YouTube.

Нові виконавці на опустілій музичній індустрії зараз потрібні, як ніколи. Українці втомилися від “старих” облич, а особливо — на фоні кількісного зменшення серед “заслужених” та “народних”. До речі, скандал зі зрадницею України Ані Лорак вплинув на загальну ситуацію з артистами-зрадниками: як саме — читай у матеріалі.

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