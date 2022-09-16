С участием Kalush и Jerry Heil: свежая кровь для украинского шоубиза BRYANGIN и ARKUSH с песней Таке вперше

Украинская музыкальная индустрия набирает бешеные обороты — благодаря социальным сетям новые творческие личности выходят в топы украинских прослушиваний. Молодые лирические исполнители сейчас очень нравятся украинцам, которые устали от неоднозначной музыки, порожденной войной.

Музыканты BRYANGIN и ARKUSH уже успели стать популярными в соцсетях благодаря своим трекам, а совместно написанная песня Таке вперше уже стала хитом.

Сами исполнители описывают свою работу, как возможность передать все эмоции и переживания музыкой.

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— Мы хотим донести этой песней людям, что их вера и объединенность — это самое сильное оружие. В каком бы уголке мира мы ни были, мы все равно остаемся едиными.

Мы верим, совсем скоро это все закончится и каждый вернется в родной дом. Вместе мы сила!

Композиция стала близкой каждому столкнувшемуся с войной украинцу — “таке вперше” было у всех. Кто-то покинул родительский дом, кто-то впервые взял в руки оружие или переквалифицировался в волонтера.

Основной мотив песни — пока вокруг пронеслись весна и лето, в сердцах украинцев до сих пор царит зима.

Кто такие BRYANGIN и ARKUSH

BRYANGIN является свежей кровью для отечественного шоу-биза. В песнях исполнителя преобладает романтичность и мелодичность, а слова всегда обретают тепло сердец слушателей.

В своих композициях настоящий романтик говорит о ценностях между людьми. Творчество BRYANGIN можно отнести к R&B битам с сочетанием мелодического вокала и речитатива.

ARKUSH — лирический исполнитель. Его песни покоряют каждую романтическую душу, а стиль исполнения запоминается с первых нот.

Одно из качеств исполнителя — пропускать каждую песню через себя. Возможно, именно поэтому композиции получаются столь щемящими.

Кого можно встретить в клипе к песне Таке вперше

В клипе к песне Таке вперше мы увидим и давно известные лица: о своем “впервые” расскажет Jerry Heil, Артем Пивоваров и Олег Псюк — лидер группы Kalush Orchestra.

Певица Jerry Heil вынужденно покинула свой дом в начале полномасштабной войны, Артем Пивоваров столкнулся с чувством беспомощности в вопросах безопасности для своих близких — и у них такое впервые.

Автор и инициатор такого проекта — исполнитель BRYANGIN, а уже ARKUSH дописал слова песни. Впервые ролик с композицией и видеосопровождением появился на странице в Instagram последнего.

Пост набрал более миллиона просмотров и разлетелся по сети. Сейчас прослушать песню можно на всех музыкальных платформах, в частности на YouTube.

Новые исполнители в опустевшей музыкальной индустрии сейчас нужны как никогда. Украинцы устали от “старых” лиц, а особенно — на фоне количественного уменьшения среди “заслуженных” и “народных”. Кстати, скандал с предательницей Украины Ани Лорак повлиял на общую ситуацию с артистами-предателями: как именно — читай в материале.

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