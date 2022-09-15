Самая титулованная предательница Украины: как скандал с Ани Лорак повлияет на других “народных артистов”

Война в Украине началась еще в 2014 году, и нам не стоит об этом забывать. Так же, как не стоит забывать тех “героев”, которые, несмотря на военную агрессию России на территории Украины, продолжали развлекать “братьев”.

Они полагали, что украинцы забудут. Рассчитывали на лояльность властей и то, что подобные разбирательства “не ко времени”. Однако министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко высказал собственную позицию касательно некоторых народных артистов Украины.

— Хочу отметить и предупредить, что все артисты, которые до сих пор “с гордостью” пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены, — говорится в сообщении министра в его Telegram.

С чего все началось?

В последние дни с трендов сети никак не исчезнет предательница Украины, певица с украинским происхождением Каролина Куек — более известная как Ани Лорак.

Ради концерта в Германии она вспомнила о своих украинских титулах и представилась как “народная артистка Украины”, а в анонсе концерта назвала себя “самой титулованной певицей Украины”.

“Самая титулованная”, к слову, с начала российской агрессии против Украины и словом не обмолвилась в поддержку своей страны. Но продолжала развлекать россиян, пока там не начали отменять ее концерты.

Собственно поэтому Ани Лорак и хотела подзаработать за границей — правда, россиян там уже не ждут. Вероятно, тур по Европе для певицы не удастся — украинцы и европейцы уже организовывают акции протеста в Гамбурге.

На такое заявление предательницы отреагировали многие известные украинские деятели. Среди самых громких — заявление украинского YouTube-блогера и автора канала на этой платформе Загін Кіноманів Виталика Гордиенко.

Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині.

Тепер вона «найтитулованіших українська співачка»????



Маємо ідеї що з цим робити? pic.twitter.com/Z6UF4QPUHX — Віталій Гордієнко (@HordiienkoZK) September 12, 2022

О звездах, которые быстро “переобулись”, говорит и Минкульт.

Работаем над поправками в законы, чтобы таких “народных” больше наша страна не видела.

Кто еще имеет звание Народного артиста Украины, но поддерживает Россию

К сожалению, таких артистов достаточно. Они молча или открыто поддерживают войну России против Украины. Среди самых известных можно упомянуть Таисию Повалий.

Кстати, Светлана Лобода, которая с 2014 года постоянно выступала в России, тоже имеет звание Народной артистки Украины. Недавно певица “изменила позицию” и “встала на истинный путь”. Верить ей или нет — читай в нашем материале.

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