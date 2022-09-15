Найтитулованіша зрадниця України: як скандал з Ані Лорак вплине на інших “народних артистів”

Війна в Україні почалася ще у 2014 році, і нам не варто про це забувати. Так само, як не варто забувати тих “героїв”, що попри військову агресію Росії на території України, продовжували розважати “братьєв”.

Вони думали, що українці забудуть. Розраховували на лояльність влади і те, що чвари “не на часі”. Але міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко висловив власну позицію щодо деяких народних артистів України.

— Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі “з гордістю” користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені, — йдеться у повідомленні міністра в його Telegram-каналі.

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З чого все почалося?

Останніми днями з трендів мережі ніяк не зникне зрадниця України, співачка з українським походженням Кароліна Куєк — більш відома як Ані Лорак.

Заради концерту в Німеччині вона згадала про свої українські титули та представилася як “народна артистка України”, а в анонсах про концерти назвала себе “найтитулованішою співачкою України”.

“Найтитулованіша”, до слова, від початку російської агресії проти України й словом не обмовилася на підтримку своєї Батьківщини. Натомість продовжувала розважати росіян, допоки там не почали скасовувати її концерти.

Власне, тому Ані Лорак і хотіла трохи заробити за кордоном — щоправда, росіян там уже не чекають. Ймовірно, тур Європою для співачки не вдасться — українці та європейці уже організовують акції протесту у Гамбурзі.

На таку заяву зрадниці відреагували багато відомих українських діячів. Серед найгучнішої — заява українського YouTube-блогера та автора каналу на цій платформі Загін Кіноманів Віталіка Гордієнка.

Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині.

Тепер вона «найтитулованіших українська співачка»????



Маємо ідеї що з цим робити? pic.twitter.com/Z6UF4QPUHX — Віталій Гордієнко (@HordiienkoZK) September 12, 2022

Про зірок, які “швидко перевзуваються” говорить і Мінкульт.

Працюємо над поправками в закони, щоб таких “народних” більше наша країна не бачила.

Хто ще має звання Народного артиста України, але підтримує Росію

На жаль, таких артистів вистачає. Вони мовчки або відкрито підтримують війну Росії проти України. Серед найвідоміших можна згадати Таїсію Повалій.

До речі, Світлана Лобода, яка з 2014 року постійно виступала в Росії, також має звання Народної артистки України. Нещодавно співачка “змінила позицію” та “стала на істинний шлях”. Вірити їй чи ні — читай у нашому матеріалі.

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