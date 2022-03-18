Українська пісня лунатиме на всю Європу: Мінкульт домовився про ротації на радіо

За Україну вболіває вся Європа, люди масово виходять на мітинги з підтримки нашої держави та її суверенітету.

Та цим підтримка Європи не обмежилась. Тепер увесь світ почує український голос та душу в піснях.

Україна на європейському радіо

Міністерство культури домовилося з Європейським союзом радіомовлення. Щогодини в іноземних ефірах лунатиме українська пісня.

Олена Зеленська запустила флешмоб Українська музика для європейців, у якому запропонувала спільно зібрати улюблені композиції.

У соцмережах вона виклала власних пісенних фаворитів. До першої леді в коментарях долучилися вже сотні людей.

Реакція виконавців

Виконавці дуже позитивно сприйняли новину, що тепер українська музика лунатиме на всю Європу.

Олег Скрипка наголосив на тому, що важливо відрізняти дійсно автентичну українську музику від попси. Адже Європа повинна чути справжній голос та душу України.

Музиканта з України мусить щось ідентифікувати, тобто мусить бути мелос український.

Співак відмітив останні Євробачення, де українські артисти використовують народні українські мотиви — це гурти GO_A та Kalush.

Співачка Марія Бурмака впевнена, що світ треба знайомити з якісною українською музикою, та перелічила список артистів, які роблять саме таку.

Це обов’язково Джамала, Саша Кольцова, Катя Чилі, вся народна музика, Хливнюк, Положинський тощо.

Виконавці єдині в одному:

Наша нація завжди йшла по життю з піснею, в часи труднощів та звитяг.

Музика та культура — це важлива ланка, яка ще з давніх-давен допомагала впоратися зі стресом в умовах війни.

Адже війна — це не привід забувати про себе. Ми вже писали, чому важливо не “забивати” на себе та свої потреби, особливо зараз.