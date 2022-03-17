Шоу-біз

Чи стане гімн війни — гімном перемоги? Що відомо про поїздку KALUSH Orchestra на Євробачення

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 17 Березня 2022, 09:30
Kalush orchestra

Більше новин
Як заспокоїта кота
Валеріана тут не спрацює. Як заспокоїти наляканого кота під час війни
Зброя
Зброя від держави для цивільних. Розповідаємо, яка саме, як її отримати та коли повертати
Усиновлення та тимчасове влаштування дитини
Дитина не сама: як усиновити або тимчасово прихистити дитину у себе в сім’ї
Як не втратити робоче місце під час війни - права працівників
Відпустка, дистанційка або гнучкий режим — які варіанти роботи може запропонувати роботодавець
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як заспокоїта кота
Валеріана тут не спрацює. Як заспокоїти наляканого кота під час війни
Зброя
Зброя від держави для цивільних. Розповідаємо, яка саме, як її отримати та коли повертати
Усиновлення та тимчасове влаштування дитини
Дитина не сама: як усиновити або тимчасово прихистити дитину у себе в сім’ї
Як не втратити робоче місце під час війни - права працівників
Відпустка, дистанційка або гнучкий режим — які варіанти роботи може запропонувати роботодавець

Відео
0:03:12
Як не втратити робоче місце під час війни - права працівників

Відпустка, дистанційка або гнучкий режим — які варіанти роботи може запропонувати роботодавець
0:05:24
Анна Сидорук про Всеукраїнську школу онлайн
Всеукраїнська школа онлайн: Анна Сидорук про навчання в умовах війни
0:05:06
Чи стане гімн війни — гімном перемоги? Що відомо про поїздку KALUSH Orchestra на Євробачення
Церква готова взяти частину організації гуманітарних коридорів – Віталій Кривицький
0:03:47
Як допомогти зоопаркам та притулкам для тварин під час війни
Врятувати тварин може кожен: допомога звіринцям під час війни
0:03:27
Російські генерали
“Елітні добрива”: як і чому Росія втрачає своїх найтитулованіших військових генералів в Україні
0:04:03
Олена Гребенюк про волонтерство
Відома українська оперна співачка Олена Гребенюк тікати з Києва не збирається
0:03:17
Укрзалізниця
Колії життя: як Укрзалізниця допомагає державі рятувати людей
0:09:08
звернення Зеленського
Пріоритети України у переговорах і відбудова втрачених домівок — звернення Зеленського на 21 день війни
0:08:40
Дмитро Кулеба
РФ понесе повну юридичну відповідальність! Кулеба про наказ ООН зупинити бойові дії
0:02:45
Брифінг Ірини Верещук 16.03.2022
Евакуація, гуманітарні коридори та звільнення мера Мелітополя — що вдалося 16 березня
Більше відео
Андрій Шевченко
Читати далі
Андрій Шевченко приймає дітей-біженців з України у власному будинку

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь