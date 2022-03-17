Чи стане гімн війни — гімном перемоги? Що відомо про поїздку KALUSH Orchestra на Євробачення

Україна таки буде представлена на Євробаченні-2022 у Турині. Гурт KALUSH Orchestra, чия пісня Stefania уже встигла стати гімном війни, планує представити трек і на європейську аудиторію.

Ба більше — хлопці мріють перемогти.

Гурт KALUSH Orchestra під час війни

Наші хлопці не сидять, склавши руки й не чекають на день перемоги, а наближають його. За словами фронтмена гурту Олега Псюка, наразі всі учасники гурту по різних областях країни. Допомагають, хто чим може.

Так, КилимМен — обороняє столицю в лавах тероборони, сам Олег у Франківську відкрив волонтерську організацію, яка допомагає біженцям знайти прихисток, власне переїхати з гарячих точок, забезпечити людей ліками тощо.

Участь у Євробаченні: чи танцюватиме Європа під трек України

Попри бойові дії, хлопці з KALUSH Orchestra налаштовані рішуче. Зараз розмірковують над тим, як зняти кліп на пісню Stefania, адже в умовах війни це зробити значно складніше.

Утім, Олег Псюк оптимізму не втрачає і додає: в будь-якому разі буде відзнято резервне відео на випадок, якщо з учасниками гурту щось станеться.

Треба все одно представити Україну, і щоб був гідний виступ. Але маємо надію, що ми все ж таки поїдемо і виступимо, — каже фронтмен гурту.

Букмекери про участь KALUSH Orchestra в Євробаченні

Букмекери пророкують Україні перше місце на співочому конкурсі цьогоріч. До того ж — з величезним відривом від інших виконавців, передає УП. Ймовірність перемоги українських хлопців оцінюють у 37% проти 25% до того. І цей показник тільки зростає.

На другому й третьому місці поки розмістили виконавців з Італії та Швеції.

Олег Псюк каже, що прогнози букмекерів бачив, та розслаблятися не планує.

Вибору вже немає — ми мусимо перемогти! Іншого результату не чекаємо. Їдемо тільки за перемогою.

Якщо перше місце буде за Україною, KALUSH Orchestra поїде до Італії й наживо розкачає всю Європу.

Тим часом фронтмен гурту додає: хотілося б, аби пісня Stefania стала не лише гімном війни, а й гімном нашої перемоги.

Нагадаємо, переможниця Євробачення-2016 Джамала зібрала понад €67 млн для української армії. Артистка не планує сидіти, склавши руки, та їздить містами Європи, де дає концерти. А звичайні європейці пересилають гроші на підтримку України.