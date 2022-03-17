Станет ли гимн войны — гимном победы? Что известно о поездке KALUSH Orchestra на Евровидение

Украина будет представлена ​​на Евровидении-2022 в Турине. Группа KALUSH Orchestra, чья песня Stefania уже успела стать гимном войны, планирует представить трек и на европейскую аудиторию.

Более того, артисты планируют победить.

Группа KALUSH Orchestra во время войны

Наши парни не сидят, сложа руки и не ждут дня победы, а приближают его. По словам фронтмена группы Олега Псюка, все участники группы сейчас находятся в разных областях страны. Помогают, кто чем может.

Например, КилимМэн — обороняет столицу в рядах терробороны. Сам Олег в Ивано-франковске открыл волонтерскую организацию, которая помогает переселенцам найти убежище, собственно переехать с горячих точек, обеспечить людей лекарством и т.д.

Участие в Евровидении: затанцует ли Европа под трек Украины

Несмотря на боевые действия, ребята из KALUSH Orchestra настроены решительно. Сейчас размышляют над тем, как снять клип на песню Stefania, ведь в условиях войны это сделать гораздо сложнее.

Впрочем, Олег Псюк полон оптимизма. Он уверяет: в любом случае будет снято резервное видео на случай, если с участниками группы что-нибудь произойдет.

Нужно все равно представить Украину, и чтобы было достойное выступление. Но надеемся, что мы все же поедем и выступим, — говорит фронтмен группы.

Букмекеры об участии KALUSH Orchestra в Евровидении

Букмекеры пророчат Украине первое место на Евровидение в этом году. К тому же с огромным отрывом от других исполнителей, передает УП. Вероятность победы наших исполнителей оценивают в 37% против 25% до этого. Со временем показатель только растет.

На втором и третьем месте пока разместили исполнителей из Италии и Швеции.

Олег Псюк говорит, что прогнозы букмекеров видел, но расслабляться не планирует.

Выбора уже нет – мы должны победить! Другого результата не ждем. Едем только за победой.

Если первое место будет за Украиной, KALUSH Orchestra поедет в Италию и вживую раскачает всю Европу.

Тем временем фронтмен группы добавляет: хотелось бы, чтобы песня Stefania стала не только гимном войны, но и гимном нашей победы.

Напомним, победительница Евровидения-2016 Джамала собрала более €67 млн ​​для украинской армии. Артистка не планирует сидеть, сложа руки и ездит по городам Европы, где дает концерты. А обычные европейцы пересылают деньги для поддержки Украины.