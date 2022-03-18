Украинская песня будет звучать на всю Европу: Минкульт договорился о ротациях на радио

За Украину болеет вся Европа, люди массово выходят на митинги в поддержку нашего государства и его суверенитета.

Но этим поддержка Европы не ограничилась. Теперь весь мир услышит украинский голос и душу в песнях.

Украина на европейском радио

Министерство культуры договорилось с Европейским союзом радиовещания. Каждый час в иностранных эфирах будет звучать украинская песня.

Елена Зеленская запустила флешмоб Украинская музыка для европейцев, в котором предложила совместно собрать любимые композиции.

В соцсетях она выложила своих песенных фаворитов. К первой леди в комментариях присоединились уже сотни людей.

Реакция исполнителей

Исполнители очень положительно восприняли новость, что украинская музыка будет звучать на всю Европу.

Олег Скрипка отметил, что важно отличать действительно аутентичную украинскую музыку от попсы. Ведь Европа должна слышать настоящий голос и душу Украины.

Музыканта из Украины должно что-то идентифицировать, то есть должен быть мелос украинский.

Певец отметил последние Евровидения, где украинские артисты использовали народные украинские мотивы — это группы GO_A и Kalush.

Певица Мария Бурмака уверена, что мир нужно знакомить с качественной украинской музыкой, и перечислила список артистов, которые делают именно такую.

Это обязательно Джамала, Саша Кольцова, Катя Чили, вся народная музыка, Хлывнюк, Положинский.

Исполнители едины в одном:

Наша нация всегда шла по жизни с песней, во времена трудностей и побед.

Музыка и культура — это важное звено, которое еще с давних времен помогало справиться со стрессом в условиях войны.

Ведь война — это не повод забывать о себе. Мы уже писали, почему важно не “забивать” на себя и свои потребности, особенно сейчас.