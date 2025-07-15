Скандал на шоу Супермама: почему после эфира уволили прокурора

Александра Малеева — заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры и начальника управления защиты интересов государства в сфере окружающей среды — ждет увольнение.

Причиной послужили сомнения в достоверности его финансовой отчетности, которые выявила Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.

По иронии судьбы, повод для проверки дало участие жен Малеева — бывшей и нынешней — в телевизионном шоу Супермама.

Детали этой резонансной истории рассказали журналисты Слідство.Інфо. Подробности — в материале.

Шоу Супермама поставило точку в карьере прокурора

Скандал разгорелся после появления нынешней супруги прокурора Анны Малеевой в телепрограмме Супермама.

В программе женщина открыто рассказала о стиле жизни их семьи, проживающей сразу в двух городах — Киеве и Одессе.

Оказалось, что супруги арендуют дом площадью 130 квадратных метров в Буче, за который платят около трех тысяч долларов в месяц. Впрочем, эта информация почему-то не появилась в декларациях прокурора.

Не менее провокационным оказалось участие в шоу бывшей жены Малеева, Татьяны. Она заявила, что прокурор арендует для нее и детей квартиру за 15 тысяч гривен и ежемесячно дает по 30 тысяч гривен помощи.

Но эти расходы отсутствуют в официальной декларации.

Откровенность жен Малеева на шоу Супермама: чем кичились женщины

На шоу Супермама Галина рассказала, что семья живет в доме, расположенном в пределах природно-заповедного фонда, но закон вообще запрещает там строительство.

Интересно, что контролировать соблюдение этих правил должно именно управление, которым руководил Малеев. Выходит, чиновник не только замалчивал свои настоящие расходы, но и нарушал требования законодательства в сфере, которую должен был контролировать.

Еще один сомнительный момент — рождение ребенка прокурора в США. На шоу Супермама Анна Малеева сообщила, что улетела за океан на 35-й неделе беременности. Роды прошли уже в Америке, ребенок получил американское гражданство.

И хотя перелет, по ее словам, она оплатила сама, медицинские услуги якобы покрыло правительство США. Но и здесь никаких упоминаний в декларациях.

А что в декларациях прокурора

В своей декларации за 2024 год Малеев указал, что у него две квартиры в Одессе, несколько арендованных — в Киеве и Одессе. А в апреле 2025-го супруги завершили строительство еще одной новой квартиры.

В автопарке семьи — три машины: Hyundai Santa FE, Nissan Teana и арендованный Ford Fiesta.

Официальный заработок прокурора за год составляет 1,34 миллиона гривен, еще более 15 тысяч гривен он получил в качестве страховых выплат.

На банковских счетах — более 560 тысяч гривен, наличными — 2 500 долларов.

Однако реальные расходы семьи значительно превосходят эти суммы — и именно это вызвало подозрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии, которая и подала на увольнение Александра Малеева.

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