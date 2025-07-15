Скандал на шоу Супермама: почему после эфира уволили прокурора

Фото Instagram Александра Малеева — заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры и начальника управления защиты интересов государства в сфере окружающей среды — ждет увольнение. Причиной послужили сомнения в достоверности его финансовой отчетности, которые выявила Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. По иронии судьбы, повод для проверки дало участие жен Малеева — бывшей и нынешней — в телевизионном шоу Супермама.Детали этой резонансной истории рассказали журналисты Слідство.Інфо. Подробности — в материале. Шоу Супермама поставило точку в карьере прокурора Скандал разгорелся после появления нынешней супруги прокурора Анны Малеевой в телепрограмме Супермама. В программе женщина открыто рассказала о стиле жизни их семьи, проживающей сразу в двух городах — Киеве и Одессе. Читать по теме Девушки начали говорить… Скандал с притязаниями в КНУТКиТ — разбираем версии сторон Театр Леси Украинки первым высказался о скандале с Билоусом, осудив харасмент. Детали — в материале. Оказалось, что супруги арендуют дом площадью 130 квадратных метров в Буче, за который платят около трех тысяч долларов в месяц. Впрочем, эта информация почему-то не появилась в декларациях прокурора. Не менее провокационным оказалось участие в шоу бывшей жены Малеева, Татьяны. Она заявила, что прокурор арендует для нее и детей квартиру за 15 тысяч гривен и ежемесячно дает по 30 тысяч гривен помощи. Но эти расходы отсутствуют в официальной декларации. Откровенность жен Малеева на шоу Супермама: чем кичились женщины На шоу Супермама Галина рассказала, что семья живет в доме, расположенном в пределах природно-заповедного фонда, но закон вообще запрещает там строительство. Интересно, что контролировать соблюдение этих правил должно именно управление, которым руководил Малеев. Выходит, чиновник не только замалчивал свои настоящие расходы, но и нарушал требования законодательства в сфере, которую должен был контролировать. Еще один сомнительный момент — рождение ребенка прокурора в США. На шоу Супермама Анна Малеева сообщила, что улетела за океан на 35-й неделе беременности. Роды прошли уже в Америке, ребенок получил американское гражданство. И хотя перелет, по ее словам, она оплатила сама, медицинские услуги якобы покрыло правительство США. Но и здесь никаких упоминаний в декларациях. Instagram А что в декларациях прокурора В своей декларации за 2024 год Малеев указал, что у него две квартиры в Одессе, несколько арендованных — в Киеве и Одессе. А в апреле 2025-го супруги завершили строительство еще одной новой квартиры. В автопарке семьи — три машины: Hyundai Santa FE, Nissan Teana и арендованный Ford Fiesta. Официальный заработок прокурора за год составляет 1,34 миллиона гривен, еще более 15 тысяч гривен он получил в качестве страховых выплат. На банковских счетах — более 560 тысяч гривен, наличными — 2 500 долларов. Однако реальные расходы семьи значительно превосходят эти суммы — и именно это вызвало подозрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии, которая и подала на увольнение Александра Малеева. Узнай еще один недавний скандал вокруг средств: медийная персона Назарий Гусаков обманул всю страну и уехал за границу, прихватив миллионы “на лечение”. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: коррупция, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter