Скандал на шоу Супермама: чому після ефіру звільнили прокурора

Олександра Малєєва — заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури та начальника управління захисту інтересів держави у сфері довкілля — чекає звільнення.

Причиною стали сумніви у правдивості його фінансової звітності, які виявила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.

За іронією долі, привід для перевірки дала участь дружин Малєєва — колишньої та нинішньої — у телевізійному шоу Супермама.

Деталі цієї резонансної історії розповіли журналісти Слідство.Інфо. Подробиці — у матеріалі.

Шоу Супермама поставило крапку в кар’єрі прокурора

Скандал розгорівся після появи нинішньої дружини прокурора, Ганни Малєєвої, у телепрограмі Супермама.

На ній жінка відкрито розповіла про стиль життя їхньої родини, що проживає одразу у двох містах — Києві та Одесі.

Читати на тему Дівчата почали говорити…Скандал з домаганнями в КНУТКіТ — розбираємо версії сторін Театр Лесі Українки першим висловився про скандал із Білоусом, засудивши харасмент. Деталі — в матеріалі.

Виявилося, що подружжя орендує будинок площею 130 квадратних метрів у Бучі, за який сплачує близько трьох тисяч доларів на місяць. Утім, ця інформація чомусь не з’явилася в деклараціях прокурора.

Не менш провокативною виявилася участь у шоу колишньої дружини Малєєва, Тетяни. Вона заявила, що прокурор орендує для неї та дітей квартиру за 15 тисяч гривень і щомісяця дає ще по 30 тисяч гривень допомоги.

Але й ці витрати відсутні в офіційній декларації.

Відвертість дружин Малєєва на шоу Супермама: чим хизувалися жінки

На шоу Супермама Галина розповіла, що родина живе у будинку, розташованому в межах природно-заповідного фонду, але там закон взагалі забороняє будівництво.

Цікаво, що контролювати дотримання цих правил має саме управління, яким керував Малєєв. Виходить, чиновник не лише замовчував свої справжні витрати, а й порушував вимоги законодавства у сфері, яку мав контролювати.

Ще один сумнівний момент — народження дитини прокурора у США. На шоу Супермама Ганна Малєєва повідомила, що полетіла за океан на 35-му тижні вагітності. Пологи пройшли вже в Америці, дитина отримала американське громадянство.

І хоча переліт, за її словами, вона оплатила сама, медичні послуги нібито покрив уряд США. Але й тут жодних згадок у деклараціях.

А що в деклараціях прокурора

У своїй декларації за 2024 рік Малєєв вказав, що має дві квартири в Одесі, кілька орендованих — у Києві та Одесі. А у квітні 2025-го подружжя завершило будівництво іще однієї нової квартири.

В автопарку родини — три машини: Hyundai Santa FE, Nissan Teana і орендований Ford Fiesta.

Офіційний заробіток прокурора за рік становить 1,34 мільйона гривень, ще понад 15 тисяч гривень він отримав як страхові виплати.

На банківських рахунках — понад 560 тисяч гривень, готівкою — 2 500 доларів.

Однак реальні витрати родини значно перевершують ці суми — і саме це викликало підозру Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, яка й подала на звільнення Олександра Малєєва.

Дізнайся про іще один нещодавній скандал навколо коштів: медійна персона Назарій Гусаков обдурив всю країну і виїхав за кордон. прихопивши мільйони “на лікування”.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!