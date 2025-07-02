Украинки хотят больше знать о деньгах и как ими управлять: результаты исследования УЖК

Бюджет на неделю, плата за кружок, расчет на бензин, поиск грантов на обучение или бизнес — все это сейчас часто ложится на плечи женщины.

Кто-то из-за войны потерял поддержку, кто-то начал собственное дело, кто-то просто взял на себя больше ответственности.

А новые обязанности требуют новых знаний. В частности, это показали результаты масштабного исследования, проведенного Украинским женским конгрессом в партнерстве с Ощадбанком.

Финансовая грамотность украинцев — исследование

Опрос проводился методом телефонных интервью. В выборке — 1000 респондентов в возрасте от 16 лет. Теоретическая погрешность не превышает 3,1%. Результаты были представлены на пресс-конференции в Киеве.

Опрос показал: уровень финансовой грамотности среди женщин значительно ниже, чем среди мужчин. И это несмотря на то, что женщины имеют более высокий уровень образования.

Например, только 25% женщин смогли правильно рассчитать годовую ставку кредита на основе месячной. Среди мужчин этот показатель — 37%. В целом правильно ответили только 31% опрошенных.

— Это может объясняться тем, что женщины беднее и, соответственно, имеют меньше навыков использования избыточных средств. В то же время более низкая финансовая грамотность способствует бедности, создавая “порочный круг”, — прокомментировал Дмитрий Савчук, директор Инфо Сапиенс — компании, которая провела исследование.

Но главное — не в том, что женщины чего-то не знают. А в том, что они хотят учиться. По данным исследования, 53% украинок заинтересованы в обучении финансовой грамотности.

Член наблюдательного совета Ощадбанка Роза Тапанова, комментируя исследование, отметила:

— Для восстановления экономики страны сегодня крайне необходимо более активное привлечение женщин, в том числе через смену ими специальностей и наращивание карьерных амбиций. Наше сотрудничество с УЖК и результаты проведенного совместного исследования доказывают, что мы движемся в правильном направлении: образовательный компонент для этого чрезвычайно важен.

Реалии современности

Многие женщины стали главными кормилицами своих семей или начали собственное дело в условиях войны. Именно поэтому финансовая грамотность для них — не роскошь, а необходимость, уверена директор Украинского Женского Конгресса Светлана Войцеховская.

Эти женщины взяли на себя новые функции и нуждаются в новых знаниях. Так же знания нужны женщинам, которые успешно начали свой бизнес, но не знают, как масштабироваться. Мы хотим, чтобы женщины становились более умелыми и эффективными.

53% женщин и 44% мужчин выразили заинтересованность в прохождении бесплатных курсов по финансовой грамотности.

Наиболее интересные темы для обучения:

как открыть или развивать собственный бизнес;

как получить гранты;

как экономить и инвестировать;

как работает бюджет общины.

Интересно, что хотя онлайн-формат считается более удобным, женщины чаще склоняются к офлайн-обучению, особенно старшего возраста. Люди 60+ вообще преимущественно выбирают офлайн.

Где больше знаний о финансах

По данным исследования, лучше всего с финансами ориентируются люди в возрасте от 30 до 39 лет — именно они чаще всего имеют доступ к деньгам и больше интересуются инвестициями.

Меньше всего знают о деньгах — те, кому за 60. И именно они сегодня — самые бедные.

Уровень финансовой грамотности самый высокий в Киеве и крупных городах. В селах — самый низкий.

Та же ситуация и с доходами. Если смотреть по регионам, то больше всего осведомленных — на западе страны. Меньше всего — на юге и востоке, где сейчас, по данным опроса, самое бедное население.

Результаты исследования лягут в основу новых информационных кампаний и учебных программ, заявили партнеры на пресс-конференции.

— Потенциал женского бизнеса еще до конца не раскрыт. Мы хотим, чтобы больше украинок начинали собственное дело, приобретали новые знания, а следовательно, и новые возможности. Сотрудничество с УЖК — очередной шаг в этом направлении.

Полученные социологические данные свидетельствуют о существенном спросе на обучение финансовой грамотности для женщин, и эти результаты будут использованы нами для планирования информационных кампаний в этой сфере, — отметил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

В июле 2025 года возвращается индексация зарплат. Вырастут ли зарплаты украинцев до уровня цен этого года — рассказываем в следующем материале.

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