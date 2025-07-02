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Украинки хотят больше знать о деньгах и как ими управлять: результаты исследования УЖК

Мария Бондар, редактор сайта 02 июля 2025, 19:30
Исследование УЖК
Фото Pexels

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