С Днем Украинской Государственности: сердечные поздравления и красивые картинки к празднику

Фото Pexels День Украинской Государственности — это больше, чем просто праздничная дата в календаре — это живое напоминание о том, кем мы и откуда идем. Это день, когда мы вспоминаем князей и казаков, борцов за свободу и современных героев, которые сегодня на передовой. День, когда мы все чувствуем себя одним целым. Давайте поздравим друг друга, потому что этим простым словом: С праздником! — Мы передаем тепло, веру и силу — то, что творит Государство. Поздравления и картинки с Днем Украинской Государственности — в материале. Патриотические поздравления с Днем Украинской Государственности своими словами и в картинках Поздравляю с Днем Украинской Государственности! В каждом поколении жили те, кто мечтал о свободной и сильной Украине — и мы сегодня держим эту мечту живой. Так что желаю каждому из нас веры в себя, любви к родной земле и уверенности в нашей победе. Слава Украине! Читать по теме Когда Украина отмечает День украинской государственности и что это за праздник Рассказываем о новом празднике для Украины: в чем его суть и когда он появился. Примите поздравления с праздником! Мы народ, который не сломили ни войны, ни империи, ни репрессии. Мы живем, боремся и строим свое государство. Желаю, чтобы наше национальное достоинство было источником силы, а вера в лучшее будущее никогда не угасала. Поздравим друг друга с Днем Украинской Государственности и покажем миру: мы народ с тысячелетней государственнической традицией. Пусть она живет у нас и после нас! С Днем Украинской Государственности! Мы потомки свободных людей, и имеем святое право защищать свою землю и волю. Слава Украине — ныне и во веки веков! Государственность — это наследие предков и надежда детей. С Праздником! Украина была, есть и будет! Поздравляю с Днем Украинской Государственности! Вместе мы сила, меняющая мир! Сердечные поздравления с Днем Украинской Государственности в стихах Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов’їну! З Днем Української Державності! *** З національним святом українського народу – Ми щиро вас вітаємо! Добробуту, щастя, радості, натхнення, Добра, здоров’я й злагоди бажаємо. Нехай це свято вам наснаги додає, В майбутнє краще доля стежку прокладе. *** Вставай, Україно, вставай, Сьогодні твоє свято. Давай, наша Ненька, давай, Бо ворогів у нас іще багато. Борись до кінця, Батьківщино, Мечем, кулеметом та вогнем, Ми вільний єдиний народ. Україна наша – найкраща серед клейнод. З Днем Української Державності. Читай также, какие мероприятия проводятся ко Дню Украинской Государственности — успей приобщиться к праздничным событиям. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter