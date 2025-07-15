С Днем Украинской Государственности: сердечные поздравления и красивые картинки к празднику

День Украинской Государственности — это больше, чем просто праздничная дата в календаре — это живое напоминание о том, кем мы и откуда идем.

Это день, когда мы вспоминаем князей и казаков, борцов за свободу и современных героев, которые сегодня на передовой. День, когда мы все чувствуем себя одним целым.

Давайте поздравим друг друга, потому что этим простым словом: С праздником! — Мы передаем тепло, веру и силу — то, что творит Государство.

Поздравления и картинки с Днем Украинской Государственности — в материале.

Патриотические поздравления с Днем Украинской Государственности своими словами и в картинках

Поздравляю с Днем Украинской Государственности! В каждом поколении жили те, кто мечтал о свободной и сильной Украине — и мы сегодня держим эту мечту живой. Так что желаю каждому из нас веры в себя, любви к родной земле и уверенности в нашей победе. Слава Украине!

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Примите поздравления с праздником! Мы народ, который не сломили ни войны, ни империи, ни репрессии. Мы живем, боремся и строим свое государство. Желаю, чтобы наше национальное достоинство было источником силы, а вера в лучшее будущее никогда не угасала.

Поздравим друг друга с Днем Украинской Государственности и покажем миру: мы народ с тысячелетней государственнической традицией. Пусть она живет у нас и после нас!

С Днем Украинской Государственности! Мы потомки свободных людей, и имеем святое право защищать свою землю и волю. Слава Украине — ныне и во веки веков!

Государственность — это наследие предков и надежда детей. С Праздником! Украина была, есть и будет!

Поздравляю с Днем Украинской Государственности! Вместе мы сила, меняющая мир!

Сердечные поздравления с Днем Украинской Государственности в стихах

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов’їну!

З Днем Української Державності!

***

З національним святом українського народу –

Ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Вставай, Україно, вставай,

Сьогодні твоє свято.

Давай, наша Ненька, давай,

Бо ворогів у нас іще багато.

Борись до кінця, Батьківщино,

Мечем, кулеметом та вогнем,

Ми вільний єдиний народ.

Україна наша – найкраща серед клейнод.

З Днем Української Державності.

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