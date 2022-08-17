Шоу-біз

Втекла з Росії та згадала про своє коріння: Світлана Лобода заговорила про війну

Вікторія Мельник, практикантка сайту 17 Серпня 2022, 21:00
Лобода
Фото: Instagram

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