Втекла з Росії та згадала про своє коріння: Світлана Лобода заговорила про війну

Війна 2022 року стала витверезником для багатьох зірок з українським походженням. Як ставитися до таких людей — особиста справа кожного: важко забути попередню восьмирічну діяльність на російських сценах та замовчування війни у власній державі.

Світлана Лобода, яка довгий час проживала за кордоном та останні роки виступала для росіян, зараз уже не боїться відкрито говорити про війну, яку Росія розв’язала на території України. Виступаючи у Ризі в концерті на підтримку українського народу та наших воїнів, співачка заявила — хоче бути на стороні світла, бо Росія йде “кудись не туди”.

Ми тоді всі діяли якось інстинктивно — перший місяць я допомагала своїм рідним та своїй команді виїхати, — сказала Лобода.

Тепер зірка відчуває себе переродженою та пишається тим, що нарешті пішла іншою дорогою.

— Я заснувала благодійний фонд Душа, куди надсилаються кошти з кожного концерту. Обрала для себе один напрямок — допомагаю рідному Ірпеню.

Бо для мене Україна — це держава, в якій я виросла, моє коріння. А Росія зараз дуже заблукала.

А про українських митців, які не самі пішли творити у Росію, а Росія їх вкрала в України ми розповідали тобі раніше — читай про українську еліту, котру привласнила РФ.

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