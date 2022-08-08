Якби піснею можна було зупинити війну: Дмитро Монатик розповів про виступи в Росії та чому не пішов на фронт

Коли почалася повномасштабна війна, наші життя зазнали невідворотних змін. Так трансформувались практично усі сфери життя українців, зокрема й культурний простір. У навушниках дедалі частіше лунають нові виконавці, а творчість і до того популярних артистів зазнає нових перетворень.

Дмитро Монатик довго та цілеспрямовано йшов до своєї мети — творити свою музику та доносити її до мільйонів слухачів. Однак у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії на територію України артист встиг попрощатися зі своєю кар’єрою.

Я попрощався з собою як артистом. Не розумів, як можна виходити на сцену зараз, — поділився співак в інтерв’ю Ользі Бутко.

Наприкінці лютого музикант відпочивав зі своєю родиною, тому, коли розпочались бойові дії, відчув на собі синдром того, хто вижив. Чоловіка мучило почуття провини та не було жодного розуміння, як далі творити.

Тому Дмитро Монатик почав волонтерити та намагався допомогти усім, хто приходив до нього із запитом. Проте артист зізнався, що був абсолютно не готовий іти на фронт, оскільки ніколи не мав військового досліду.

Це як допомогти хірургу зашити тіло. Думаю, у мене це не дуже класно вийде.

А ось творити у музиканта завжди виходило добре. Тому, коли з’явився запит на благодійні концерти, відчув, що може бути нарешті корисним у тому, що добре вміє. Заспокоєння додали й схвальні відгуки від шанувальників, які зараз боронять країну на передовій.

Музика зараз має дарувати якусь надію.

Колись Дмитро Монатик виступав і для тих, хто був по той бік лінії фронту. У далекому 2008 році співак вважав, що якщо не бути популярним у РФ, то й до української сцени не дістатись.

Та після 2014 року музикант відчув, що все почалось змінюватись та з’явилися нові можливості, щоб розвивати музичний ринок в Україні. Вже за рік прийшло остаточне розуміння, що виступати для окупантів неправильно, тому відмовився від концертів у РФ.

Було б класно, якби піснею можна було зупинити війну. Проте нею можна підтримати тих, кому так само болить.

Тепер Дмитро Монатик прагне, як і всі, лише миру в Україні, щоб українські діти могли спокійно жити, розвиватись і ще не раз нагадати світові про славу України.

Так само намагаються продовжувати творити музику й інші українські молоді артисти, чим підтримують наших військових. Читай, що MELOVIN розповів про творчість та благодійні концерти під час війни.

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