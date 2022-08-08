Если бы песней можно было остановить войну: Дмитрий Монатик рассказал о выступлениях в России и почему не пошел на фронт

Когда началась полномасштабная война, наши жизни претерпели необратимые изменения. Трансформировались практически все сферы жизни украинцев, в том числе и культурное пространство. В наушниках все чаще слышно новых исполнителей, а творчество и до того популярных артистов претерпевает новые преобразования.
Дмитрий Монатик долго и целенаправленно шел к своей цели — творить свою музыку и доносить ее до миллионов слушателей. Однако в первый месяц полномасштабного вторжения России на территорию Украины артист успел попрощаться со своей карьерой.
Я простился с собой как артистом. Не понимал, как можно выходить на сцену сейчас, — поделился певец в интервью Ольге Бутко.
Я простился с собой как артистом. Не понимал, как можно выходить на сцену сейчас, — поделился певец в интервью Ольге Бутко.
В конце февраля музыкант находился на отдыхе со своей семьей, поэтому, когда начались боевые действия, почувствовал на себе синдром выжившего. Мужчину мучило чувство вины, и не было никакого понимания, как дальше творить.
Поэтому Дмитрий Монатик начал волонтерить и пытался помочь всем, кто приходил к нему с запросом. Однако артист признался, что был совершенно не готов идти на фронт, поскольку никогда не имел военного опыта.
Это как помочь хирургу зашить тело. Думаю, у меня это не очень классно выйдет.
Это как помочь хирургу зашить тело. Думаю, у меня это не очень классно выйдет.
А вот творить у музыканта всегда получалось хорошо. Поэтому когда появился запрос на благотворительные концерты, то почувствовал, что может быть наконец полезным в том, что хорошо умеет. Помогли успокоиться и положительные отзывы от поклонников, которые сейчас защищают страну на передовой.
Музыка сейчас должна дарить какую-то надежду.
Музыка сейчас должна дарить какую-то надежду.
А когда-то Дмитрий Монатик выступал и для тех, кто находится по другую сторону линии фронта. В далеком 2008 году певец считал, что если не быть популярным в РФ, то и до украинской сцены не добраться.
После 2014 года музыкант почувствовал, что все началось меняться и появились новые возможности, чтобы развивать музыкальный рынок в Украине. Уже через год пришло окончательное понимание, что выступать для оккупантов неправильно, поэтому отказался от концертов в РФ.
Было бы классно, если бы песней можно было остановить войну. Однако ею можно поддержать тех, кому так же болит.
Было бы классно, если бы песней можно было остановить войну. Однако ею можно поддержать тех, кому так же болит.
Теперь Дмитрий Монатик хочет, как и все, только мира в Украине, чтобы украинские дети могли спокойно жить, развиваться и еще не раз напомнить миру о славе Украины.
Также пытаются продолжать творить музыку и другие украинские артисты, чем поддерживают наших военных. Читай, что MELOVIN рассказал о творчестве и благотворительных концертах во время войны.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!