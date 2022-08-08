Если бы песней можно было остановить войну: Дмитрий Монатик рассказал о выступлениях в России и почему не пошел на фронт

Когда началась полномасштабная война, наши жизни претерпели необратимые изменения. Трансформировались практически все сферы жизни украинцев, в том числе и культурное пространство. В наушниках все чаще слышно новых исполнителей, а творчество и до того популярных артистов претерпевает новые преобразования.

Дмитрий Монатик долго и целенаправленно шел к своей цели — творить свою музыку и доносить ее до миллионов слушателей. Однако в первый месяц полномасштабного вторжения России на территорию Украины артист успел попрощаться со своей карьерой.

Я простился с собой как артистом. Не понимал, как можно выходить на сцену сейчас, — поделился певец в интервью Ольге Бутко.

В конце февраля музыкант находился на отдыхе со своей семьей, поэтому, когда начались боевые действия, почувствовал на себе синдром выжившего. Мужчину мучило чувство вины, и не было никакого понимания, как дальше творить.

Поэтому Дмитрий Монатик начал волонтерить и пытался помочь всем, кто приходил к нему с запросом. Однако артист признался, что был совершенно не готов идти на фронт, поскольку никогда не имел военного опыта.

Это как помочь хирургу зашить тело. Думаю, у меня это не очень классно выйдет.

А вот творить у музыканта всегда получалось хорошо. Поэтому когда появился запрос на благотворительные концерты, то почувствовал, что может быть наконец полезным в том, что хорошо умеет. Помогли успокоиться и положительные отзывы от поклонников, которые сейчас защищают страну на передовой.

Музыка сейчас должна дарить какую-то надежду.

А когда-то Дмитрий Монатик выступал и для тех, кто находится по другую сторону линии фронта. В далеком 2008 году певец считал, что если не быть популярным в РФ, то и до украинской сцены не добраться.

После 2014 года музыкант почувствовал, что все началось меняться и появились новые возможности, чтобы развивать музыкальный рынок в Украине. Уже через год пришло окончательное понимание, что выступать для оккупантов неправильно, поэтому отказался от концертов в РФ.

Было бы классно, если бы песней можно было остановить войну. Однако ею можно поддержать тех, кому так же болит.

Теперь Дмитрий Монатик хочет, как и все, только мира в Украине, чтобы украинские дети могли спокойно жить, развиваться и еще не раз напомнить миру о славе Украины.

Также пытаются продолжать творить музыку и другие украинские артисты, чем поддерживают наших военных. Читай, что MELOVIN рассказал о творчестве и благотворительных концертах во время войны.

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