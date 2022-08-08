Шоу-биз

Если бы песней можно было остановить войну: Дмитрий Монатик рассказал о выступлениях в России и почему не пошел на фронт

Даниэла Долотова, редактор сайта 08 августа 2022, 15:00
Монатик
Фото: Instagram

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