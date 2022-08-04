Музыка — всегда актуальна. MELOVIN о творчестве и благотворительных концертах во время войны

Благодаря усилиям украинцев, в частности, на культурном фронте, об Украине говорят во всем мире. Наша музыка становится трендом, а певцы собирают концерты и отправляют деньги на благотворительность.

Украинский исполнитель, композитор, музыкант и продюсер MELOVIN рассказал в эфире телемарафона, что ему пишут воины с передовой и как обстоят дела в музыке.

Результаты благотворительных концертов

После начала полномасштабной войны MELOVIN, как и многие украинские звезды, начал выступать на сцене и собирать деньги на нужды нашей армии.

Была куча концертов как в Украине, так и в Европе. За это время мы с командой смогли передать более 2 млн грн на ВСУ, успели купить уже три машины, — говорит певец.

Ближайшие концерты исполнителя планируются 11 августа в Черновцах, 13 — во Львове и 14 — в Трускавце.

Музыка — всегда актуальна

Несмотря на то, что есть часть людей, которые не поддерживают проведение концертов во время войны, MELOVIN уверен, что кроме сбора денег его выступления приносят еще и радость людям и помогают бороться с негативными эмоциями.

Музыка, любовь и все, что дает нам эмоции, — всё актуально. Нельзя запрещать себе выпить чашку кофе и выложить это в сторис. Нельзя запретить себе сделать маникюр, если ты можешь это позволить.

У меня очень много знакомых на передовой, которые мне пишут одну и ту же фразу: “Для чего мы воюем, если в других городах, где сейчас только воздушная тревога и нет прилетов, все сидят и плачут?” — рассказывает исполнитель.

По его мнению, нужно хотя бы пытаться полноценно проживать жизнь во время войны. Ведь это дает силы двигаться и бороться дальше.

Война России против Украины не уничтожила, а наоборот укрепила украинскую культуру. За пять месяцев наши музыканты создали десятки хитов, которые изображают боль народа и одновременно поддерживают боевой дух. Слушай украинские песни о войне.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!