Музика — завжди на часі. MELOVIN про творчість та благодійні концерти під час війни

Завдяки зусиллям українців, зокрема на мистецькому фронті, про Україну говорять у всьому світі. Наша музика стає трендом, а співаки збирають концерти та відправляють кошти на благодійність.

Український виконавець, композитор, музикант та продюсер MELOVIN розповів в ефірі телемарафону, що йому пишуть воїни з передової та як йдуть справи у музиці.

Результати благодійних концертів

Після початку повномасштабної війни MELOVIN, як і багато українських зірок, почав виступати на сцені та збирати гроші на потреби нашої армії.

Була купа концертів як в Україні, так і в Європі. За цей час ми з командою змогли передати понад 2 млн грн на ЗСУ, встигли купити вже три машини, — каже співак.

Найближчі концерти виконавця плануються 11 серпня у Чернівцях, 13 — у Львові та 14 — у Трускавці.

Музика — завжди на часі

Попри те, що є частина людей, які не підтримують проведення концертів під час війни, MELOVIN впевнений, що окрім збору грошей його виступи приносять ще й радість людям та допомагають боротися з негативними емоціями.

Музика, кохання і все, що дає нам емоції, — все на часі. Не можна забороняти собі випити філіжанку кави й викласти це в сторіз. Не можна заборонити собі зробити манікюр, якщо ти можеш це дозволити.

У мене дуже багато знайомих на передовій, які мені пишуть ту саму фразу: “Для чого ми воюємо, якщо в інших містах, де зараз тільки повітряна тривога й немає прильотів, усі сидять і плачуть?” — розповідає виконавець.

На його думку, потрібно принаймні намагатись повноцінно проживати життя під час війни. Адже це дає сили рухатись і боротись далі.

Війна Росії проти України не знищила, а навпаки зміцнила українську культуру. За понад п’ять місяців наші музиканти створили десятки хітів, які зображають біль народу і водночас підтримують бойовий дух. Слухай українські пісні про війну.

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