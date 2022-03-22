Ми з вами! MELOVIN про координаційний центр для українців та допомогу людям

Під час війни і співочий фронт не лишився осторонь. До допомоги вже давно долучився й український виконавець MELOVIN.
Вчора на львівському вокзалі MELOVIN заспівав для тих, хто був вимушений тікати від обстрілів, залишаючи свої домівки.
Ми з вами! Ми з командою робимо все можливе, аби допомогти всім, хто цього так потребує!
Ми з вами! Ми з командою робимо все можливе, аби допомогти всім, хто цього так потребує!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????????́???????????????????? (@melovin_official)
Публикация от ????????́???????????????????? (@melovin_official)
З початком війни Росії проти України співак MELOVIN трансформував свій Telegram-канал, у якому звітує про виконану роботу та допомагає іншим людям.
Також він створив Координаційний центр допомоги.
Центр допомагає українцям з пошуком житла, необхідних речей, продуктів харчування, контактів та надає пряму допомогу тим, хто цього потребує.
Також займається сортуванням гуманітарної допомоги від Європи та збирає кошти на амуніцію територіальних оборон України.
Долучитись до допомоги можна у Telegram.
Допомагайте одне одному у важкі часи. Ми об’єднані, сильні й обов’язково переможемо.
Раніше ми розповідали, як допомагає українцям Святослав Вакарчук.