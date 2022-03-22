Ми з вами! MELOVIN про координаційний центр для українців та допомогу людям

Під час війни і співочий фронт не лишився осторонь. До допомоги вже давно долучився й український виконавець MELOVIN.

Львів

Вчора на львівському вокзалі MELOVIN заспівав для тих, хто був вимушений тікати від обстрілів, залишаючи свої домівки.

Ми з вами! Ми з командою робимо все можливе, аби допомогти всім, хто цього так потребує!

Координаційний центр допомоги

З початком війни Росії проти України співак MELOVIN трансформував свій Telegram-канал, у якому звітує про виконану роботу та допомагає іншим людям.

Також він створив Координаційний центр допомоги.

Читати на тему У новий день зі свіжими перемогами. Чим тішить дипломатичний фронт сьогодні Міністерство закордонних справ поділилося свіжими новинами з дипломатичного фронту станом на 22 березня.

Центр допомагає українцям з пошуком житла, необхідних речей, продуктів харчування, контактів та надає пряму допомогу тим, хто цього потребує.

Також займається сортуванням гуманітарної допомоги від Європи та збирає кошти на амуніцію територіальних оборон України.

Долучитись до допомоги можна у Telegram.

Допомагайте одне одному у важкі часи. Ми об’єднані, сильні й обов’язково переможемо.

Раніше ми розповідали, як допомагає українцям Святослав Вакарчук.