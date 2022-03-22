Мы с вами! MELOVIN о координационном центре и помощи людям

Во время войны и творческий фронт не остался в стороне. К помощи уже давно подключился и украинский певец MELOVIN.

Львов

Вчера на львовском вокзале MELOVIN спел для тех, кто был вынужден бежать от обстрелов, покидая свои дома.

Мы с вами! Мы с командой делаем все возможное, чтобы помочь всем, кто в этом так нуждается!

Координационный центр помощи

С началом войны России против Украины певец MELOVIN трансформировал свой Telegram-канал, в котором отчитывается о проделанной работе и помогает другим людям.

Также он создал Координационный центр помощи.

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Центр помогает украинцам с поиском жилья, необходимых вещей, продуктов питания, контактов и оказывает прямую помощь нуждающимся.

Также занимается сортировкой гуманитарной помощи от Европы и собирает средства на амуницию территориальных оборон Украины.

Присоединиться к помощи можно в Telegram.

Помогайте друг другу в трудные времена. Мы вместе, сильные и обязательно победим.

Ранее мы рассказывали, как помогает украинцам Святослав Вакарчук.