Мы с вами! MELOVIN о координационном центре и помощи людям

Во время войны и творческий фронт не остался в стороне. К помощи уже давно подключился и украинский певец MELOVIN.
Вчера на львовском вокзале MELOVIN спел для тех, кто был вынужден бежать от обстрелов, покидая свои дома.
Мы с вами! Мы с командой делаем все возможное, чтобы помочь всем, кто в этом так нуждается!
Мы с вами! Мы с командой делаем все возможное, чтобы помочь всем, кто в этом так нуждается!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????????́???????????????????? (@melovin_official)
Публикация от ????????́???????????????????? (@melovin_official)
С началом войны России против Украины певец MELOVIN трансформировал свой Telegram-канал, в котором отчитывается о проделанной работе и помогает другим людям.
Также он создал Координационный центр помощи.
Центр помогает украинцам с поиском жилья, необходимых вещей, продуктов питания, контактов и оказывает прямую помощь нуждающимся.
Также занимается сортировкой гуманитарной помощи от Европы и собирает средства на амуницию территориальных оборон Украины.
Присоединиться к помощи можно в Telegram.
Помогайте друг другу в трудные времена. Мы вместе, сильные и обязательно победим.
Ранее мы рассказывали, как помогает украинцам Святослав Вакарчук.