Це саме той трек, на який чекала вся моя аудиторія — Alyona Alyona про реліз нової пісні та благодійні концерти

Українські музиканти з початку повномасштабної війни згуртувались та потужно працюють на культурному фронті по всьому світу задля допомоги рідній державі.

Співачка Alyona Alyona не є виключенням. У своєму щільному концертному графіку вона знайшла час, щоб розповісти про реліз нової пісні, благодійні концерти для України та кооперацію з Netflix.

За нами буде перемога

Alyona Alyona анонсувала випуск нової композиції про війну в Україні із сильною назвою За нами буде перемога.

Це саме той трек, на який чекала вся моя аудиторія. Він такий агресивний, супер хіп-хоп реп. У ньому немає приспівів.

Це просто величезний куплет на півтори хвилини, де я порівнюю наших сильних воїнів зі звичайними мародерами й кажу, що в будь-якому випадку ми переможемо, — ділиться виконавиця.

І попри те, що інтернет-платформи активно блокують український контент через начебто мову ворожнечі, реперка сподівається, що такого не трапиться з її піснею.

А вже у серпні вийдуть нові пісні у колаборації з українськими та європейськими музикантами.

Кооперація з Netflix

Ще до війни найпопулярніший стримінговий сервіс у світі Netflix звернувся до Alyona Alyona з проханням використати її пісню Dancer у своєму новому серіалі, який нещодавно вийшов на екрани.

Півроку тому музикантка погодилась на співпрацю. І це стало в пригоді тепер як ще одне нагадування про українську культуру.

Ми дуже раді, я і Володимир Кошмар, з того, що українська мова лунає, — каже дівчина.

Благодійні концерти

Українським артистам немає часу відпочивати, адже буквально кожного дня вони працюють на славу рідної країни. Учора в Дюссельдорфі, Німеччина, пройшов музичний фестиваль Appletree Garden, на якому виступила Alyona Alyona.

Сьогодні вона вже летить у Катовіце, Польща, на OFF Festival. А завтра реперка вирушить до Сицилії, Італія, на ще один музичний фестиваль.

Її графік розписаний на три місяці вперед, проте вона не втрачає енергії, а навпаки заряджає нею всіх довкола. І аудиторія віддячує тим же!

Люди бувають різні. Залежить від того, чи вони знають, що це за артист, чи ні. Але в будь-якому разі аудиторія сприймає тебе як щось нове для себе.

А потім бах — і твій трек опиняється у топ у Shazam, наприклад, у Бельгії. (Слухачі — ред.) завжди зустрічають з відкритою душею, — зізнається виконавиця.

Більше дивись у відео.

Раніше український виконавець, композитор, музикант та продюсер MELOVIN розповів про благодійні концерти під час війни, а також чому музика завжди на часі.

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