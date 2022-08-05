Это именно тот трек, которого ждала вся моя аудитория — Alyona Alyona о релизе новой песни и благотворительных концертах

Украинские музыканты с начала полномасштабной войны сплотились и работают на культурном фронте по всему миру для помощи родному государству.

Певица Alyona Alyona не исключение. В своем плотном концертном графике она нашла время, чтобы рассказать о релизе новой песни, благотворительных концертах для Украины и кооперации с Netflix.

За нами буде перемога

Alyona Alyona анонсировала выпуск новой композиции о войне в Украине с сильным названием За нами буде перемога.

Это именно тот трек, которого ждала вся моя аудитория. Он такой агрессивный, супер хип-хоп рэп. В нем нет припевов.

Это просто огромный куплет на полторы минуты, где я сравниваю наших сильных воинов с обычными мародерами и говорю, что, в любом случае, мы победим, — делится исполнительница.

И несмотря на то, что интернет-платформы активно блокируют украинский контент из-за якобы языка вражды, репер надеется, что такого не случится с ее песней.

А уже в августе выйдут новые песни в коллаборации с украинскими и европейскими музыкантами.

Кооперация с Netflix

Еще до войны самый популярный стриминговый сервис в мире Netflix обратился к Alyona Alyona с просьбой использовать ее песню Dancer в своем новом сериале, недавно вышедшем на экраны.

Полгода назад музыкантка согласилась на сотрудничество. И это пригодилось теперь как еще одно упоминание об украинской культуре.

Мы очень рады, я и Владимир Кошмар, из-за того, что украинский язык звучит, — говорит девушка.

Благотворительные концерты

Украинским артистам нет времени отдыхать, ведь буквально каждый день они работают во славу родной страны. Вчера в Дюссельдорфе, Германия, прошел музыкальный фестиваль Appletree Garden, на котором выступила Alyona Alyona.

Сегодня она уже летит в Катовице, Польша, на OFF Festival. А завтра репер отправится в Сицилию, Италию, на еще один музыкальный фестиваль.

Ее график расписан на три месяца вперед, однако она не теряет энергии, а наоборот, заряжает ею всех вокруг. И аудитория благодарит тем же!

Люди бывают разные. Зависит от того, знают ли они, что это за артист, или нет. Но в любом случае аудитория воспринимает тебя как нечто новое для себя.

А потом бах — и твой трек оказывается в топ в Shazam, например, в Бельгии. (Слушатели — ред.) всегда встречают с открытой душой, — признается исполнительница.

Больше смотри в видео.

Ранее украинский исполнитель, композитор, музыкант и продюсер MELOVIN рассказал о благотворительных концертах во время войны, а также почему музыка всегда актуальна.

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