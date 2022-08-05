Пісня про любов, яка долає все лихе — NK представила новий трек Коли мине війна

Українська музика продовжує розвиватись і під час війни. Всі наші думки зараз лише про одне: коли мине війна. Саме так і називається новий трек Насті Каменських (NK).

Слухай новинку в нашому матеріалі.

NK — Коли мине війна — слухати пісню

Сама NK написала про свій трек так:

Це пісня про таку любов, яка долає все лихе, додає сили і віри. Оберігає і надихає.

Тисячі історій кохання за час війни зігрівають та підтримують нас. Вони лягли в історію цією пісні

Будеш ти любити мене, коли мине війна, — слова пісні.

Настя впевнена, що справжня любов здатна пройти через усі перепони та вистояти в найтяжчі хвилини. І врешті-решт знову об’єднати по справжньому закохані серця.

Нову пісню Настя Каменських присвятила кожному, хто любить. Цей трек про любов і глибоку печаль розлуки. NK висловлює надію, що війна скоро закінчиться.

Складно уявити весь той біль, який відчуває сьогодні українська жінка. Її любов і віра є найсильнішим щитом для кожної сім’ї. Кожна хоче, щоб кохання стало оберегом і врятувало тисячі життів.

Дивись кліп та слухай пісню NK Коли мине війна тут:

А якщо хочеш подивитися щось захопливе, редакція Вікна-новини пропонує п’ять найцікавіших українських серіалів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!