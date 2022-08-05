Пісня про любов, яка долає все лихе — NK представила новий трек Коли мине війна

Українська музика продовжує розвиватись і під час війни. Всі наші думки зараз лише про одне: коли мине війна. Саме так і називається новий трек Насті Каменських (NK).
Слухай новинку в нашому матеріалі.
Сама NK написала про свій трек так:
Це пісня про таку любов, яка долає все лихе, додає сили і віри. Оберігає і надихає.
Це пісня про таку любов, яка долає все лихе, додає сили і віри. Оберігає і надихає.
Тисячі історій кохання за час війни зігрівають та підтримують нас. Вони лягли в історію цією пісні
Будеш ти любити мене, коли мине війна, — слова пісні.
Будеш ти любити мене, коли мине війна, — слова пісні.
Настя впевнена, що справжня любов здатна пройти через усі перепони та вистояти в найтяжчі хвилини. І врешті-решт знову об’єднати по справжньому закохані серця.
Нову пісню Настя Каменських присвятила кожному, хто любить. Цей трек про любов і глибоку печаль розлуки. NK висловлює надію, що війна скоро закінчиться.
Складно уявити весь той біль, який відчуває сьогодні українська жінка. Її любов і віра є найсильнішим щитом для кожної сім’ї. Кожна хоче, щоб кохання стало оберегом і врятувало тисячі життів.
Складно уявити весь той біль, який відчуває сьогодні українська жінка. Її любов і віра є найсильнішим щитом для кожної сім’ї. Кожна хоче, щоб кохання стало оберегом і врятувало тисячі життів.
Дивись кліп та слухай пісню NK Коли мине війна тут:
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