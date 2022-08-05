Песня о любви, которая преодолевает все плохое — NK представила новый трек Коли мине війна

Украинская музыка продолжает развиваться и во время войны. Все наши мысли сейчас только об одном: когда закончится война. Именно так и называется новый трек Насти Каменских (NK).

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NK — Коли мине війна — слушать песню

Сама NK написала о своем треке так:

Это песня о такой любви, которая преодолевает все плохое, придает силы и веры. Оберегает и вдохновляет.

Тысячи историй любви за время войны согревают и поддерживают нас. Они легли в историю этой песни.

Будеш ти любити мене, коли мине війна, — слова песни.

Настя уверена, что настоящая любовь способна пройти сквозь все преграды и выстоять в самые трудные минуты. И наконец снова объединить по-настоящему влюбленные сердца.

Новую песню Настя Каменских посвятила всем, кто любит. Этот трек о любви и глубокой печали разлуки. NK выражает надежду, что война скоро закончится.

Сложно представить всю ту боль, которую испытывает сегодня украинская женщина. Ее любовь и вера — самый сильный щит для каждой семьи. Каждая хочет, чтобы любовь стала оберегом и спасла тысячи жизней.

Смотри клип и слушай песню NK Коли мине війна здесь:

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