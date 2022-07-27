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Квіти мінних зон: Вакарчук презентував пісню, яка набула нових змістів під час війни

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 27 Липня 2022, 17:00
Квіти мінних зон Вакарчук

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