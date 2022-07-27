Квіти мінних зон: Вакарчук презентував пісню, яка набула нових змістів під час війни

У середу, 27 липня, український гурт Океан Ельзи оприлюднив пісню та кліп Квіти мінних зон, написану ще до повномасштабного вторгнення.

Дізнайся більше про історію написання пісні, ідею кліпу на неї та благодійний збір на пікапи від Вакарчука у нашому матеріалі.

Квіти мінних зон: історія пісні

Лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук в ефірі телемарафону розповів, що пісня була написана ще кілька років тому і мала увійти до альбому, який гурт планував випустити у квітні 2022 року. Та повномасштабна війна змінила наміри музикантів.

— Писав я її під час російсько-української війни, першої фази, не тої повномасштабної, яка почалась 24 лютого, але вже після того, як Росія вдерлась на Донбас і окупувала Крим, — розповів Вакарчук.

Він також зауважив, що пісня про Україну у стані війни та сотні військових, що повертаються з фронту додому, а потім знов рушають на війну.

— Про їх взаємодію з суспільством, посттравматичний синдром — з ним треба боротися.

Але коли трапилася повномасштабна агресія Росії 24 лютого, я зрозумів, що ця пісня набула нового змісту, тому що тепер практично кожен в Україні став добровольцем, мобілізованим.

А навіть якщо не пішов на фронт воювати, то так чи інакше війна його повністю змінила, — каже лідер ОЕ.



Хтось через війну розлучився з сім’єю, в когось бомба влучила у будинок, а хтось втратив роботу чи рідну людину. І якщо до 24 лютого ще залишалися серед українців ті, хто думав “це не про мене”, “це десь далеко на Сході”, то зараз таких людей не залишилось.

Усіх нас зачепила війна, — переконаний лідер гурту Океан Ельзи.

Квіти мінних зон: кліп

Ідея кліпу на пісню Квіти мінних зон належить декільком людям та організаціям, зізнається Вакарчук.

Основний герой кліпу — це бойовий пікап і хлопці та дівчата, які на ньому воюють. Але символізм, який вніс режисер у кліп, дуже важливий.

Головна мета кліпу — привернути увагу не тільки до самої війни, а й до потреби збирати кошти на автівки для наших бійців.

— Я сам регулярно їжджу на фронт, і кожного разу, коли я приїжджаю, бачу, що пікапи стали в якомусь сенсі, як боєкомплект. Вони використовуються, нищаться у бойових умовах чи просто в умовах дуже складної експлуатації, і їх потрібно дуже багато, і Starlink так само, — розповідає співак.

Тож кліп на цю пісню — це не просто відео, а своєрідний благодійний проект. Його мета — збір коштів на пікапи для українських військових.

— Запускаємо разом з партнерами (збір коштів на пікапи). Кошти від монетизації кліпу та пісні на музичних платформах також будуть долучені до збору. Більше переглядів, прослуховувань — більше зборів на пікапи, — пояснює лідер ОЕ.

Нагадаємо, раніше співачка Jerry Heil опублікувала кавер на пісню Kupala зі своєю мамою. Чи гармонійним було звучання — слухай за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!