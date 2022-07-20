Заспівали разом! Jerry Heil опублікувала кавер на пісню Kupala зі своєю мамою

Українська співачка Jerry Heil переспівала пісню Kupala разом зі своєю мамою. Виконавиця опублікувала в Instagram відео з мамою Людмилою.

Jerry Heil Kupala з мамою — слухати

Фітонула з мамочкою на відстані! Підпишіться на маму, до речі! Вона співає в інсті. Претензія на дует року на Греммі, я вважаю, — пожартувала виконавиця.

Jerry Heil і раніше співала з мамою. Послухати дуети можна в Instagram співачки. Яна заінтригувала своїх слухачів, бо натякнула на ще один можливий спільний дует з мамою Людмилою.

Пишіть у коментарях, якщо хочете повноцінний дует з мамою! — написала вона під постом.

Раніше Jerry Heil та Alyona Alyona випустили пісню Чому. А пісню Kupala вони презентували разом з німецькою артисткою Ela.

У цьому кліпі — історія нашої культури! Це українськомовний фільм Вечір на Івана Купала, знятий на студії Довженка ще 50 років тому!

Закликаю передивитися! А пісня #KUPALA ніби стала саундтреком до нього й оживила фільм для нас, сучасників.

Раніше ми розповідали, за ким майбутнє української музики.

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