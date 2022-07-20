Шоу-біз

Заспівали разом! Jerry Heil опублікувала кавер на пісню Kupala зі своєю мамою

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 20 Липня 2022, 20:30
Jerry Heil — Kupala — співачка опублікувала пісню з мамою
Фото: Instagram

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