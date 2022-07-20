Спели вместе! Jerry Heil опубликовала кавер на песню Kupala с мамой

Украинская певица Jerry Heil перепела песню Kupala вместе со своей мамой. Исполнительница опубликовала в Instagram видео с мамой Людмилой.

Jerry Heil Kupala с мамой — слушать

Фитонула с мамочкой на расстоянии! Подпишитесь на маму, кстати! Она поет в инсте. Претензия на дуэт года на Грэмми, я считаю, — пошутила исполнительница.

Jerry Heil и раньше пела с мамой. Увидеть дуэты можно в Instagram певицы. Яна заинтриговала своих слушателей, намекнув на еще один возможный дуэт с мамой Людмилой.

— Пишите в комментариях, если хотите полноценный дуэт с мамой! — попросила она под постом.

Ранее Jerry Heil и Alyona Alyona выпустили песню Чому. А песню Kupala они представили вместе с немецкой артисткой Ela.

В этом клипе — история нашей культуры! Это украиноязычный фильм Вечер на Ивана Купала, снятый на студии Довженко еще 50 лет назад!

Призываю посмотреть! А песня #KUPALA будто стала саундтреком к нему и оживила фильм для нас, современников.

Ранее мы рассказывали, за кем будущее украинской музыки.

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