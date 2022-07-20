Шоу-биз

Спели вместе! Jerry Heil опубликовала кавер на песню Kupala с мамой

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 20 июля 2022, 20:30
Jerry Heil — Kupala — співачка опублікувала пісню з мамою
Фото: Instagram

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