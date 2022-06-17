Alyona Alyona и Jerry Heil презентовали новый трек Чому: смотрите видеоклип

Украинские исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil выпустили общий трек Чому?

— С приходом войны, мы с Jerry Heil осознали, что самое лучшее благо в мире – это служить. Проявлять любовь. Все истины просты. Родная земля не имеет аналогов. Интуиция – это голос души.

И если повторять эти истины себе с утра и перед сном, если слышать себя, если любить, не ожидая любви, если уважать родную землю, то и пространство вокруг вас будет чисто, как родниковая вода, — говорит Alyona Alyona.

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Когда Яна послала мне припев, мне кажется что я в нем утонула.

У меня есть очень много вопросов, на которые действительно мне сложно сейчас искать ответы, но я их ищу именно потому, чтобы расставить в своей голове все по полкам и понять как жить дальше.

Я очень часто встречаю людей, у которых возникают такие же вопросы. Очень хочется, чтобы наше новое общество, которое формируется здесь и сейчас, давало ответы на эти вопросы не такой ценой, какой дает сейчас.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как Антитіла и Эд Ширан записали совместную песню о войне в Украине.