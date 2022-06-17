Alyona Alyona і Jerry Heil презентували новий трек Чому: дивіться відеокліп

Українські виконавиці Alyona Alyona і Jerry Heil випустили спільний трек Чому?

– З приходом війни, ми з Jerry Heil усвідомили, що найкраще благо у світі — це служити. Проявляти любов. Усі істини — прості. Рідна земля не має аналогів. Інтуїція — це голос душі.

І якщо повторювати ці істини собі зранку і перед сном, якщо чути себе, якщо любити, не очікуючи любові, якщо шанувати рідну землю, то і простір навколо вас буде чистий, як джерельна вода, — розповідає Alyona Alyona.

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Коли Яна надіслала мені приспів, мені здається, що я в ньому потонула.

В мене є дуже багато запитань, на які дійсно мені складно зараз шукати відповіді, але я їх шукаю, саме через те, щоб розставити у своїй голові все по полицях і зрозуміти як жити далі.

Я дуже часто зустрічаю людей, в яких виникають такі самі запитання і дуже хочеться, щоб наше нове суспільство, яке формується тут і тепер, давало відповіді на ці питання не такою ціною, якою дає зараз.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як Антитіла та Ед Ширан записали спільну пісню про війну в Україні.