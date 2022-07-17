Будущее украинской сцены за вами — стали известны победители музыкальной премии YUNA-2022

Прошло объявление победителей Национальной музыкальной премии YUNA-2022. Во время прямой трансляции стали известны победители в 17 номинациях.

На победу в этом году претендовали песни, выпущенные в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года. Так что результаты представлены за довоенный период.

YUNA-2022 — победители

Лучший исполнитель YUNA-2022

Артем Пивоваров

DANTES

MAX BARSKIH

MONATIK

Wellboy

Лучший электронный хит YUNA-2022

Go_A — SHUM

TVORCHI — Crush

TVORCHI — Falling

ONUKA — GUMA

TVORCHI — Віч-на-віч

Лучшая песня YUNA-2022

Wellboy — Гуси

Go_A — SHUM

KALUSH — Зорі

KAZKA — М’ята

Артем Пивоваров — Рандеву

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Лучший дуэт/коллаборация YUNA-2022

Бумбокс & Саша Чемеров — Любила

MAX BARSKIH & Zivert — Bestseller

Океан Ельзи & Один в каное — Місто весни

KAZKA & ALEKSEEV — Поруч

Олександр Пономарьов, DZIDZIO, ALEKSEEV, Артем Пивоваров — Чому?

Лучшая исполнительница YUNA-2022

NK

alyona alyona

DOROFEEVA

Jerry Heil

Тина Кароль

Другой формат YUNA-2022

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган & Агрегат

Лучшая песня на другом языке YUNA-2022

TVORCHI — Falling

DOROFEEVA — gorit

MONATIK — Зажигать / JOMO

NK — Красное вино

Лучшее концертное шоу YUNA-2022

TVORCHI — ROAD

MONATIK — Made With Love and Rythm

DOROFEEVA — Dofamin

MAX BARSKIH — Bestseller

Артем Пивоваров — Стихійна акустика

Лучший эстрадный хит YUNA-2022

Ирина Билык — Не стримуй погляд

СолоХа — Ваша мати

Олег Винник & Элина Иващенко — Діаманти

DZIDZIO — Зимова казка

Олег Винник, ПТП, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов, Positiff — На щастя

Музыкальная харизматическая пара YUNA-2022

Юлия Санина и Валерий Бебко

Потап и NK

Ната Жижченко и Филатов

MamaRika и Сергей Среда

Дима и Ирина Монатик

Дантес и Дорофеева

Лучшая рок-группа YUNA-2022

The HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Океан Ельзи

СКАЙ

Лучший саундтрек YUNA-2022

На щастя — Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов (фильм Скажене весілля 3)

По-ла-ла — Dakh Daughters та София Байбакова (фильм Віктор Робот)

Сини України — Марина Маковий (фильм Мати Апостолів)

Той день — Злата Огневич (фильм Пульс)

Хочу ще — СКАЙ (фильм Все буде ОК)

Открытие года YUNA-2022

Wellboy

DOROFEEVA

MOLFAR

Skofka

Лилу45

Лучший хип-хоп хит YUNA-2022

KALUSH — Зорі

MamaRika — KAVA

ТНМК — Весну

KALUSH & Skofka — Додому

KALUSH & Христина Соловій — Таксі

Лучшая поп-группа YUNA-2022

KALUSH

KAZKA

LATEXFAUNA

TVORCHI

КОРРУПЦИЯ

Лучший менеджмент артиста YUNA-2022

MONATIK corporation

Лучший видеоклип YUNA-2022

MONATIK — Зажигать / JOMO (реж. Таню Муиньо)

Go_A — SHUM (реж. Иван Буянский и Go_A)

Wellboy — Вишні (реж. Евгений Триплов)

Wellboy — Гуси (реж. Евгений Триплов)

Артем Пивоваров — Рандеву (реж. Тарас Голубков)

Лучший альбом YUNA-2022

The HARDKISS — Жива і не залізна

KALUSH — Hotin

ONUKA — KOLIR

TVORCHI — ROAD

NK — Красное вино

Что такое YUNA

YUNA — музыкальная премия, которую открыл в 2011 году радиоведущий и продюсер Павел Шилько.

Пока что самыми успешными исполнителями за всю историю YUNA являются группа The Hardkiss (15 наград), MONATIK (13) и Джамала (8).

За восемь лет существования премии ее лауреатами стали более 60 украинских певцов, музыкантов и групп.

YUNA-2022: онлайн-трансляция

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