Будущее украинской сцены за вами — стали известны победители музыкальной премии YUNA-2022

Прошло объявление победителей Национальной музыкальной премии YUNA-2022. Во время прямой трансляции стали известны победители в 17 номинациях.
На победу в этом году претендовали песни, выпущенные в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года. Так что результаты представлены за довоенный период.
YUNA — музыкальная премия, которую открыл в 2011 году радиоведущий и продюсер Павел Шилько.
Пока что самыми успешными исполнителями за всю историю YUNA являются группа The Hardkiss (15 наград), MONATIK (13) и Джамала (8).
За восемь лет существования премии ее лауреатами стали более 60 украинских певцов, музыкантов и групп.
Война России против Украины не уничтожила, а наоборот укрепила наш народ. Это проявляется и в музыке. Слушай украинские песни о войне.
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