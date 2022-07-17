Майбутнє української сцени за вами — стали відомі переможці музичної премії YUNA-2022

Відбувається оголошення переможців Національної музичної премії YUNA-2022. Під час прямої трансляції стали відомі переможці у 17 номінаціях.
На перемогу цього року претендували пісні, які були випущені у період з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року. Тож результати представлені за довоєнний період.
YUNA — музична премія, яку започаткував у 2011 році радіоведучий та продюсер Павло Шилько.
Поки що найуспішнішими виконавцями за всю історію YUNA є гурт The Hardkiss (15 нагород), MONATIK (13) та Джамала (8).
Загалом за вісім років існування премії її лауреатами стали понад 60 українських співаків, музикантів та гуртів.
Війна Росії проти України не знищила, а, навпаки, зміцнила наш народ. Це проявляється і в музиці. Слухай українські пісні про війну.
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