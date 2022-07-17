Майбутнє української сцени за вами — стали відомі переможці музичної премії YUNA-2022

Відбувається оголошення переможців Національної музичної премії YUNA-2022. Під час прямої трансляції стали відомі переможці у 17 номінаціях.

На перемогу цього року претендували пісні, які були випущені у період з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року. Тож результати представлені за довоєнний період.

YUNA-2022 — усі переможці премії

Найкращий виконавець YUNA-2022

Артем Пивоваров

DANTES

MAX BARSKIH

MONATIK

Wellboy

Найкращий електронний хіт YUNA-2022

Go_A — SHUM

TVORCHI — Crush

TVORCHI — Falling

ONUKA — GUMA

TVORCHI — Віч-на-віч

Найкраща пісня YUNA-2022

Wellboy — Гуси

Go_A — SHUM

KALUSH — Зорі

KAZKA — М’ята

Артем Пивоваров — Рандеву

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MAX BARSKIH & Zivert — Bestseller

Океан Ельзи & Один в каное — Місто весни

KAZKA & ALEKSEEV — Поруч

Олександр Пономарьов, DZIDZIO, ALEKSEEV, Артем Пивоваров — Чому?

Найкраща виконавиця YUNA-2022

NK

alyona alyona

DOROFEEVA

Jerry Heil

Тіна Кароль

Інший формат YUNA-2022

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган & Агрегат

Найкраща пісня іншою мовою YUNA-2022

TVORCHI — Falling

DOROFEEVA — gorit

MONATIK — Зажигать / JOMO

NK — Красное вино

Найкраще концертне шоу YUNA-2022

TVORCHI — ROAD

MONATIK — Made With Love and Rythm

DOROFEEVA — Dofamin

MAX BARSKIH — Bestseller

Артем Пивоваров — Стихійна акустика

Найкращий естрадний хіт YUNA-2022

Ірина Білик — Не стримуй погляд

СолоХа — Ваша мати

Олег Винник & Еліна Іващенко — Діаманти

DZIDZIO — Зимова казка

Олег Винник, ПТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов, Positiff — На щастя

Музична харизматична пара YUNA-2022

Юлія Саніна і Валерій Бебко

Потап і NK

Ната Жижченко і Філатов

MamaRika і Сергій Середа

Діма та Ірина Монатік

Дантес та Дорофєєва

Найкращий рок-гурт YUNA-2022

The HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Океан Ельзи

СКАЙ

Найкращий саундтрек YUNA-2022

На щастя — Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов (фільм Скажене весілля 3)

По-ла-ла — Dakh Daughters та Софійка Байбакова (фільм Віктор Робот)

Сини України — Марина Маковій (фільм Мати Апостолів)

Той день — Злата Огнєвіч (фільм Пульс)

Хочу ще — СКАЙ (фільм Все буде ОК)

Відкриття року YUNA-2022

Wellboy

DOROFEEVA

MOLFAR

Skofka

Лилу45

Найкращий хіп-хоп хіт YUNA-2022

KALUSH — Зорі

MamaRika — KAVA

ТНМК — Весну

KALUSH & Skofka — Додому

KALUSH & Христина Соловій — Таксі

Найкращий поп-гурт YUNA-2022

KALUSH

KAZKA

LATEXFAUNA

TVORCHI

КОРРУПЦИЯ

Найкращий менеджмент артиста YUNA-2022

MONATIK corporation

Найкращий відеокліп YUNA-2022

MONATIK — Зажигать / JOMO (реж. Таню Муїньо)

Go_A — SHUM (реж. Іван Буянський та Go_A)

Wellboy — Вишні (реж. Євген Тріплов)

Wellboy — Гуси (реж. Євген Тріплов)

Артем Пивоваров — Рандеву (реж. Тарас Голубков)

Найкращий альбом YUNA-2022

The HARDKISS — Жива і не залізна

KALUSH — Hotin

ONUKA — KOLIR

TVORCHI — ROAD

NK — Красное вино

Що таке YUNA

YUNA — музична премія, яку започаткував у 2011 році радіоведучий та продюсер Павло Шилько.

Поки що найуспішнішими виконавцями за всю історію YUNA є гурт The Hardkiss (15 нагород), MONATIK (13) та Джамала (8).

Загалом за вісім років існування премії її лауреатами стали понад 60 українських співаків, музикантів та гуртів.

Війна Росії проти України не знищила, а, навпаки, зміцнила наш народ. Це проявляється і в музиці. Слухай українські пісні про війну.

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