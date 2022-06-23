До сліз та мурах по шкірі: українські зірки презентували новий патріотичний хіт Ми з України

У тяжкі хвилини й у радості часи українці завжди знаходили розраду у піснях. Коли ж прийшла повномасштабна війна, з’явились композиції, що одночасно надихають та змушують сльози котитися мимоволі з очей.

Усі вони колись увійдуть у переможний плейліст, але поки тривають бойові дії, дають нам сили боротися далі.

Одним із таких треків стала нова патріотична пісня від українських зірок Ми з України.

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Ми не здамося, не зламаємося і не віддамо нашої землі, бо ми з України. Наша перемога вже зовсім близько!

Долучились до такої ініціативи чимало зірок, серед яких Оля Полякова, Михайло Хома, Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Фагот, Юлія Саніна, MELOVIN, Оля Цибульська, ALEKSEEV, Настя Каменських, Злата Огнєвіч, Олександра Заріцька, Сергій Бабкін, Артем Пивоваров та Муаяд Абдельрахім.

Однак не оминули увагою й українських ведучих Володимира Остапчука та Олексія Суханова, які теж приєднались до виконання пісні, яку написали Артур Желєзняк і Маша Лічі.

Костянтин Гордієнко став режисером кліпу, який знімали у різних куточках України та за її межами. Зірки України з’явились на відео з синьо-жовтими стягами, а дехто навіть вдягнув вишиванку.

Зображення артистів чергуються з кадрами, які відображають вже історичні події цієї повномасштабної війни та показують героїв, які так полюбились і запам’ятались всім українцям.

Крім того, ми підібрали для тебе найпопулярніші українські пісні, що випустили під час війни і які надихають на перемогу.

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